Додано: Чет 06 гру, 2018 14:52

mephala написав: Alfa_Bank написав: mustbe написав: Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ? Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?

mustbe,ответ уже ранее был предоставлен, другого не будет. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. mustbe,ответ уже ранее был предоставлен, другого не будет. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.

вы ответили что нельзя отключить.

но так и не пояснили к чему тогда указанная информация в пункте 4.1.17 по приведенной ссылке

https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf вы ответили что нельзя отключить.но так и не пояснили к чему тогда указанная информация в пункте 4.1.17 по приведенной ссылке

Походу надо будет как и в случае с отключением от фрод мониторинга скачать с сайта Аллы форму письменного обращения, вписать туда свой запрос, указать согласно какому пункту ДКБО это аргументируется, указать сакраментальную фразу "беру рЫски на себя" и отправить по стандартному пути с входящчим номером и другими атрибутами.Сам я не понимаю зачем отключать, но есть же те, кому нада.Точнее мысли есть, но это ж токо мысли