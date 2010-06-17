Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.
Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще. И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца. Думаю клиентов бы добавилось.
Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.
Alexey_k9, ваши пожелания переданы разработчикам.
я конечно извиняюсь но как вы собираетесь убрать расчетную дату? я еще понимаю сделать ее единой для всех, но убрать это коммунизм что ли настанет? сама расчетная дата кстати видна - пишет возле карты номер договора и от какого числа договор. эта дата и есть РД для этого договора.
Походу надо будет как и в случае с отключением от фрод мониторинга скачать с сайта Аллы форму письменного обращения, вписать туда свой запрос, указать согласно какому пункту ДКБО это аргументируется, указать сакраментальную фразу "беру рЫски на себя" и отправить по стандартному пути с входящчим номером и другими атрибутами.
Сам я не понимаю зачем отключать, но есть же те, кому нада. Точнее мысли есть, но это ж токо мысли
romanauscas написав:Предположим, что я 4 декабря зашел в Альфа-Мобайл и выбрал 3 позиции повышенных бонусов на декабрь.
1. Повышенные бонусы будут начислены за все покупки декабря или за покупки 4-31 декабря? 2. Покупка, совершенная в декабре, а проведенная в январе 2019г. попадет в условия повышенных бонусов, выбранных на декабрь?
romanauscas, добрый день. 1. Повышенные бонусы начисляются на покупки, что совершены после выбора нужных категорий, то есть, с 4 декабря в вашем случае. 2. Бонусы за покупки начисляются в момент проведения операции, то есть покупки за 31 декабря попадают в категории повышенных бонусов за декабрь.
Квінто написав:Alfa_Bank Если снимать с Ощадного+ на погашение своей кредитной задолженности, то снимет 1% в случае, если от последнего пополнения Ощадного+ прошло меньше 14 дней?
Квінто, добрый день. В случае, если денежные средства в сумме, которая равна сумме операции, находились на счете интересующего вас вклада последние 14 календарных дней и больше от даты снятия назад, комиссия не удерживается. То есть, если с даты последнего пополнения не прошло 14 дней, но на депозите ранее находилась необходимая сумма для операции (и она там более 14 дней), комиссия не взымается. Так же, можете воспользоваться безналичным переводом в МАБ.
cdj2 написав:После нажатия кнопки - перенос на кредлимит. А там уже стандартно.
-VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
.как быстро сумма растрочки отображается уже на кред.лимите ? после нажатия кнопки погасить ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45