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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6452645364546455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:59

  mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?

mustbe,ответ уже ранее был предоставлен, другого не будет. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:09

  Alfa_Bank написав:
  Alexey_k9 написав:
  Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.


Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще.
И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца.
Думаю клиентов бы добавилось.

Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.

Alexey_k9, ваши пожелания переданы разработчикам.

я конечно извиняюсь но как вы собираетесь убрать расчетную дату?
я еще понимаю сделать ее единой для всех, но убрать это коммунизм что ли настанет? :mrgreen:
сама расчетная дата кстати видна - пишет возле карты номер договора и от какого числа договор. эта дата и есть РД для этого договора.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:12

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?

mustbe,ответ уже ранее был предоставлен, другого не будет. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.

вы ответили что нельзя отключить.
но так и не пояснили к чему тогда указанная информация в пункте 4.1.21 по приведенной ссылке
https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf
Востаннє редагувалось mephala в Чет 06 гру, 2018 15:26, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:52

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Я правильно понял, что с 10.12 можно будет отключить 3дсек обратившись в отделение ?

mustbe,ответ уже ранее был предоставлен, другого не будет. Согласно Политике Банка, а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована.

вы ответили что нельзя отключить.
но так и не пояснили к чему тогда указанная информация в пункте 4.1.17 по приведенной ссылке
https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf


Походу надо будет как и в случае с отключением от фрод мониторинга скачать с сайта Аллы форму письменного обращения, вписать туда свой запрос, указать согласно какому пункту ДКБО это аргументируется, указать сакраментальную фразу "беру рЫски на себя" и отправить по стандартному пути с входящчим номером и другими атрибутами.

Сам я не понимаю зачем отключать, но есть же те, кому нада.
Точнее мысли есть, но это ж токо мысли :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:25

  romanauscas написав:Предположим, что я 4 декабря зашел в Альфа-Мобайл и выбрал 3 позиции повышенных бонусов на декабрь.

1. Повышенные бонусы будут начислены за все покупки декабря или за покупки 4-31 декабря?
2. Покупка, совершенная в декабре, а проведенная в январе 2019г. попадет в условия повышенных бонусов, выбранных на декабрь?

romanauscas, добрый день.
1. Повышенные бонусы начисляются на покупки, что совершены после выбора нужных категорий, то есть, с 4 декабря в вашем случае.
2. Бонусы за покупки начисляются в момент проведения операции, то есть покупки за 31 декабря попадают в категории повышенных бонусов за декабрь.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:41

Alfa_Bank
Если снимать с Ощадного+ на погашение своей кредитной задолженности, то снимет 1% в случае, если от последнего пополнения Ощадного+ прошло меньше 14 дней?
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:05

У меня есть резоны отключения 3д. Но нет причин их озвучивать.

Внятного ответа от офпреда по этому вопросу так и не получил.
В понедельник просто пойду в отделение и накатаю заяву на отключение 3д, также как и месяц назад писал заяву на отключение антифрода.
Востаннє редагувалось mustbe в Чет 06 гру, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:06

  Квінто написав:Alfa_Bank
Если снимать с Ощадного+ на погашение своей кредитной задолженности, то снимет 1% в случае, если от последнего пополнения Ощадного+ прошло меньше 14 дней?

Квінто, добрый день. В случае, если денежные средства в сумме, которая равна сумме операции, находились на счете интересующего вас вклада последние 14 календарных дней и больше от даты снятия назад, комиссия не удерживается. То есть, если с даты последнего пополнения не прошло 14 дней, но на депозите ранее находилась необходимая сумма для операции (и она там более 14 дней), комиссия не взымается. Так же, можете воспользоваться безналичным переводом в МАБ.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:08

  Квінто написав:Alfa_Bank
Если снимать с Ощадного+ на погашение своей кредитной задолженности, то снимет 1% в случае, если от последнего пополнения Ощадного+ прошло меньше 14 дней?

Если переводить на другие карты - то нет, это же не снятие налички.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:33

  cdj2 написав:После нажатия кнопки - перенос на кредлимит. А там уже стандартно.
-VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету :roll:


Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

.как быстро сумма растрочки отображается уже на кред.лимите ? после нажатия кнопки погасить ?
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