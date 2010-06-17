curiousobro написав:Сам я не понимаю зачем отключать, но есть же те, кому нада.
Я раньше очень бесился. Лежишь дома на диване, пиццу заказываешь или еще что-то - просит код из SMSки. Это надо поднять задницу, найти телефон. Потом настроил получение сообщений и на комьютере - вопрос снялся.
Или, например, один иностранный банк, с которым я сотрудничаю, наотрез отказывается устанавливать финансовым номером номера иностранных операторов. Он, мол, не может гарантировать, что содержание SMSки не попадет в чужие руки за границей. И 3D-Secure он отключить тоже не может - приходится sim-карты перетыкивать каждый раз. Следить, чтобы на импортной карточке было достаточно денег, чтобы она могла в роуминге принять сообщение. Неудобно безумно.
30-го подписал договор на трэвел. Сразу начал пользоваться- 2-го декабря продукты на тыщу а 3-го телефон на 8600 грн. Вчера покупал авиабилеты и сразу увидел в приложении бонусы. А за первые покупки их нет. Звоню на гор. линию девица объясняет что по внутренним условиям банка активация бонусного счета происходит в течении 2-3 рабочих дней то есть вы в пролете. Так а где это написано??? -Это внутренние процедуры банка. Хорощо открыл файл условия бонусов трэвел - нет такого. Через 20 минут звонок . Радостно- пункт 2.2 посмотрите. Смотрю ниче такого. Еще раз скачиваю файл и вижу добавили добавили одно предложение. Было: 2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично з дати вiдкриття картки. Стало: 2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично. При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.
Тупо за двадцать минут подменили файл и еще и радосно сообщили об этом.
Максимально быстро реагируют. Пять балов.
Хотя я конечно перезвонил девице и высказал все че думаю о них.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
cdj2 написав:После нажатия кнопки - перенос на кредлимит. А там уже стандартно.
-VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету
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.как быстро сумма растрочки отображается уже на кред.лимите ? после нажатия кнопки погасить ?
оно идет как списание по кредитке сразу, но так как лимит был уменьшен на эту сумму с момента покупки, то на лимите никак не сказывается
VLADPn написав:Было: 2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично з дати вiдкриття картки. Стало: 2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично. При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.