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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6454645564566457>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:11

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Сам я не понимаю зачем отключать, но есть же те, кому нада.


Я раньше очень бесился. Лежишь дома на диване, пиццу заказываешь или еще что-то - просит код из SMSки. Это надо поднять задницу, найти телефон. Потом настроил получение сообщений и на комьютере - вопрос снялся.

Или, например, один иностранный банк, с которым я сотрудничаю, наотрез отказывается устанавливать финансовым номером номера иностранных операторов. Он, мол, не может гарантировать, что содержание SMSки не попадет в чужие руки за границей. И 3D-Secure он отключить тоже не может - приходится sim-карты перетыкивать каждый раз. Следить, чтобы на импортной карточке было достаточно денег, чтобы она могла в роуминге принять сообщение. Неудобно безумно.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:14

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:Следить, чтобы на импортной карточке было достаточно денег, чтобы она могла в роуминге принять сообщение. Неудобно безумно.

А чо СМСки от укрбанков бесплатно не ходят в роуминге?
У меня ходют :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:17

clientage наоборот. Я в Украине, карточка иностранная и банк иностранный. Если номер заблокирован за неуплату, ничего ты не отправишь и не получишь.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:23

А кэшбек упразднили?? 6 число - и ничего...
amc2000
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:27

  Seva написав:clientage наоборот. Я в Украине, карточка иностранная и банк иностранный. Если номер заблокирован за неуплату, ничего ты не отправишь и не получишь.

кучеряво живёте )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:30

  amc2000 написав:А кэшбек упразднили?? 6 число - и ничего...


4-го уже был
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:31

МАКСИМАЛЬНАЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ АЛЬФЫ

30-го подписал договор на трэвел. Сразу начал пользоваться- 2-го декабря продукты на тыщу а 3-го телефон на 8600 грн. Вчера покупал авиабилеты и сразу увидел в приложении бонусы. А за первые покупки их нет. Звоню на гор. линию девица объясняет что по внутренним условиям банка активация бонусного счета происходит в течении 2-3 рабочих дней то есть вы в пролете. Так а где это написано???
-Это внутренние процедуры банка.
Хорощо открыл файл условия бонусов трэвел - нет такого.
Через 20 минут звонок . Радостно- пункт 2.2 посмотрите.
Смотрю ниче такого. Еще раз скачиваю файл и вижу добавили добавили одно предложение.
Было:
2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично з дати вiдкриття картки.
Стало:
2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично.
При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.

Тупо за двадцать минут подменили файл и еще и радосно сообщили об этом.

Максимально быстро реагируют. Пять балов.

Хотя я конечно перезвонил девице и высказал все че думаю о них.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:41

Re: Альфа-Банк

  VLADPn написав:Тупо за двадцать минут подменили файл и еще и радосно сообщили об этом.

Пляка моожет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:53

  -VICTOR- написав:
  cdj2 написав:После нажатия кнопки - перенос на кредлимит. А там уже стандартно.
-VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету :roll:


Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

.как быстро сумма растрочки отображается уже на кред.лимите ? после нажатия кнопки погасить ?

оно идет как списание по кредитке сразу, но так как лимит был уменьшен на эту сумму с момента покупки, то на лимите никак не сказывается
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:12

  VLADPn написав:Было:
2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично з дати вiдкриття картки.
Стало:
2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично.
При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.

Так это из-за Вас правила переписали? :) 29-го ноября еще...
https://alfabank.ua/about/press/zmini-d ... ravel-2965

А в чем отличия этих правил? Второй файл исправлен сегодня в 15:34
https://alfabank.ua/upload/Alfa-Travel-29.11.2018.pdf
https://alfabank.ua/upload/rull_alfa_tr ... .20118.pdf
sola
 
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