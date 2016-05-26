Додано: Чет 06 гру, 2018 18:51

sola



Внимательно перечитайте что я писал. Файлы подменены

В исходнике нет ни слова про 2-3 дня подождать с момента активации карты. Что там наменяли ко всему прочему сегодня не знаю.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»