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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6454645564566457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:30

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Походу надо будет как и в случае с отключением от фрод мониторинга скачать с сайта Аллы форму письменного обращения,

Подскажите а где скачать такую форму?
alik03
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:36

  clientage написав:
  Seva написав:Следить, чтобы на импортной карточке было достаточно денег, чтобы она могла в роуминге принять сообщение. Неудобно безумно.

А чо СМСки от укрбанков бесплатно не ходят в роуминге?
У меня ходют :)

они приходят если включается роуминг, но он может не включится если остаток на счету меньше стоимости минимальной услуги в роуминге...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:41

  alik03 написав:
  curiousobro написав:Походу надо будет как и в случае с отключением от фрод мониторинга скачать с сайта Аллы форму письменного обращения,

Подскажите а где скачать такую форму?


опачки
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:48

  Тракторист написав:
  clientage написав:
  Seva написав:Следить, чтобы на импортной карточке было достаточно денег, чтобы она могла в роуминге принять сообщение. Неудобно безумно.

А чо СМСки от укрбанков бесплатно не ходят в роуминге?
У меня ходют :)

они приходят если включается роуминг, но он может не включится если остаток на счету меньше стоимости минимальной услуги в роуминге...

Я без проблем получал смс-ки в роуминге с нулевым остатком на симке
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:49

  Alfa_Bank написав:
  Квінто написав:Alfa_Bank
Если снимать с Ощадного+ на погашение своей кредитной задолженности, то снимет 1% в случае, если от последнего пополнения Ощадного+ прошло меньше 14 дней?

Квінто, добрый день. В случае, если денежные средства в сумме, которая равна сумме операции, находились на счете интересующего вас вклада последние 14 календарных дней и больше от даты снятия назад, комиссия не удерживается. То есть, если с даты последнего пополнения не прошло 14 дней, но на депозите ранее находилась необходимая сумма для операции (и она там более 14 дней), комиссия не взымается. Так же, можете воспользоваться безналичным переводом в МАБ.

Потрібно розглянути 2 випадки.
1. Зняття готівки а потім погашення.
2. Переказ безготівковий з Ощадного на кредитку.
Або уточнити яким макаром зняття з Ощадгого відбувається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:51

sola

Внимательно перечитайте что я писал. Файлы подменены
В исходнике нет ни слова про 2-3 дня подождать с момента активации карты. Что там наменяли ко всему прочему сегодня не знаю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:58

  Flamingo написав:
  Тракторист написав:
  clientage написав:А чо СМСки от укрбанков бесплатно не ходят в роуминге?
У меня ходют :)

они приходят если включается роуминг, но он может не включится если остаток на счету меньше стоимости минимальной услуги в роуминге...

Я без проблем получал смс-ки в роуминге с нулевым остатком на симке

к сожалению такая ситуация не во всех странах + у разных операторов разный подход в зависимости от пакета в котором обслуживается клиент...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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