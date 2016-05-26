Seva написав:Следить, чтобы на импортной карточке было достаточно денег, чтобы она могла в роуминге принять сообщение. Неудобно безумно.
А чо СМСки от укрбанков бесплатно не ходят в роуминге? У меня ходют
они приходят если включается роуминг, но он может не включится если остаток на счету меньше стоимости минимальной услуги в роуминге...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Квінто написав:Alfa_Bank Если снимать с Ощадного+ на погашение своей кредитной задолженности, то снимет 1% в случае, если от последнего пополнения Ощадного+ прошло меньше 14 дней?
Квінто, добрый день. В случае, если денежные средства в сумме, которая равна сумме операции, находились на счете интересующего вас вклада последние 14 календарных дней и больше от даты снятия назад, комиссия не удерживается. То есть, если с даты последнего пополнения не прошло 14 дней, но на депозите ранее находилась необходимая сумма для операции (и она там более 14 дней), комиссия не взымается. Так же, можете воспользоваться безналичным переводом в МАБ.
Потрібно розглянути 2 випадки. 1. Зняття готівки а потім погашення. 2. Переказ безготівковий з Ощадного на кредитку. Або уточнити яким макаром зняття з Ощадгого відбувається.
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clientage написав:А чо СМСки от укрбанков бесплатно не ходят в роуминге? У меня ходют
они приходят если включается роуминг, но он может не включится если остаток на счету меньше стоимости минимальной услуги в роуминге...
Я без проблем получал смс-ки в роуминге с нулевым остатком на симке
к сожалению такая ситуация не во всех странах + у разных операторов разный подход в зависимости от пакета в котором обслуживается клиент...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua