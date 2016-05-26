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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6455645664576458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:47

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:
  usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь.
Вопрос -
1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка?
2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
  Alfa_Bank написав:
usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно :wink: Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.

хм. а как предъявить сертификат, который на руки не выдадут? т.е. все денег не будет?

ol_zy, доброе утро. По депозитным сертификатам, где выдача клиенту самого сертификата не предусмотрена, нужен паспорт и ИНН.

А разве существуют сертификаты, которые могут выдать на руки? или что-то новое появилось?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:56

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.
  Alexey_k9 написав:
Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще.
И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца.
Думаю клиентов бы добавилось.

Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.

Alexey_k9, ваши пожелания переданы разработчикам.

я конечно извиняюсь но как вы собираетесь убрать расчетную дату?
я еще понимаю сделать ее единой для всех, но убрать это коммунизм что ли настанет? :mrgreen:
сама расчетная дата кстати видна - пишет возле карты номер договора и от какого числа договор. эта дата и есть РД для этого договора.

по смыслу выше, как я понял, разрабов попросили убрать расчетную дату из МАБа, а зная, что у них хватает бонусов только на забродивший смузи, они так и сделают и в МАБе больше не будет отображаться расчетная дата - по многочисленным просьбам...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:00

  Квінто написав:Alfa_Bank
Если снимать с Ощадного+ на погашение своей кредитной задолженности, то снимет 1% в случае, если от последнего пополнения Ощадного+ прошло меньше 14 дней?

с ощадного на пополнение карт и кредитных в том числе нет комиса 1% за средства менее 14 дней, скорее всего и в плюсе аналогично.
1% был только за снятие нала с ощадного, если средства менее 14 дней на нем.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:02

  VLADPn написав:30-го подписал договор на трэвел. Сразу начал пользоваться- 2-го декабря продукты на тыщу а 3-го телефон на 8600 грн. Вчера покупал авиабилеты и сразу увидел в приложении бонусы. А за первые покупки их нет. Звоню на гор. линию девица объясняет что по внутренним условиям банка активация бонусного счета происходит в течении 2-3 рабочих дней то есть вы в пролете. Так а где это написано???
-Это внутренние процедуры банка.
Хорощо открыл файл условия бонусов трэвел - нет такого.
Через 20 минут звонок . Радостно- пункт 2.2 посмотрите.
Смотрю ниче такого. Еще раз скачиваю файл и вижу добавили добавили одно предложение.
Было:
2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично з дати вiдкриття картки.
Стало:
2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично.
При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.

Тупо за двадцать минут подменили файл и еще и радосно сообщили об этом.

Максимально быстро реагируют. Пять балов.

Хотя я конечно перезвонил девице и высказал все че думаю о них.

viewtopic.php?p=3402080#p3402080
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:07

  VLADPn написав:30-го подписал договор на трэвел. Сразу начал пользоваться- 2-го декабря продукты на тыщу а 3-го телефон на 8600 грн. Вчера покупал авиабилеты и сразу увидел в приложении бонусы. А за первые покупки их нет. Звоню на гор. линию девица объясняет что по внутренним условиям банка активация бонусного счета происходит в течении 2-3 рабочих дней то есть вы в пролете. Так а где это написано???
-Это внутренние процедуры банка.
Хорощо открыл файл условия бонусов трэвел - нет такого.
Через 20 минут звонок . Радостно- пункт 2.2 посмотрите.
Смотрю ниче такого. Еще раз скачиваю файл и вижу добавили добавили одно предложение.
Было:
2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично з дати вiдкриття картки.
Стало:
2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично.
При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.

Тупо за двадцать минут подменили файл и еще и радосно сообщили об этом.

Максимально быстро реагируют. Пять балов.

Хотя я конечно перезвонил девице и высказал все че думаю о них.

а где там написано, что за траты в первые 3 дня бонусов не положено??? Там только написано, что начнут насчитываться в течение 3 дней после активации, т.е. за траты в первые дни могут насчитать только на 3-й день, но это не значит, что за эти дни не должны насчитать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:15

  la9 написав:Для визы нужно предоставить инфо о движении средств по счету. Причем, просят не выписку на 10 листах, а краткую, мол январь - 5000, февраль - 4000, март - 6000, условно. Ну, и, наверное, с разбивкой на приход/расход, как я понимаю...

Сам я с такой справкой не сталкивался.
Вопрос в следующем - вообще есть такая форма? Я не поставлю в тупик менеджера, если попрошу сделать таковую? Есть ли строгая форма, по месяцам делается или за конкретный период?

Есть справка об остатках - она платная. Наверное, такую справку можно взять по состоянию на нужные вам месяцы (и за каждую по отдельности заплатить). В 99% случаев для визы хватало выписки. Это вам в посольстве/консульстве/визовом центре сказали или это в турагентстве умники советуют?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:17

  sola написав:
  VLADPn написав:sola

Внимательно перечитайте что я писал. Файлы подменены

Файл по первой ссылке выложен 29.11 и не менялся (см. свойства файла). Второй - да, подменен сегодня. Тем не менее, 29.11 эти изменения уже были.

пляка учится - когда-то я его (или постернака) на этом ловил - научился дату правки править... :) Теперь он дату на компе меняет, перед сохранением :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:22

  ol_zy написав:
  sola написав:
  VLADPn написав:sola

Внимательно перечитайте что я писал. Файлы подменены

Файл по первой ссылке выложен 29.11 и не менялся (см. свойства файла). Второй - да, подменен сегодня. Тем не менее, 29.11 эти изменения уже были.

пляка учится - когда-то я его (или постернака) на этом ловил - научился дату правки править... :) Теперь он дату на компе меняет, перед сохранением :twisted:

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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