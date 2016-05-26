VLADPn написав:

30-го подписал договор на трэвел. Сразу начал пользоваться- 2-го декабря продукты на тыщу а 3-го телефон на 8600 грн. Вчера покупал авиабилеты и сразу увидел в приложении бонусы. А за первые покупки их нет. Звоню на гор. линию девица объясняет что по внутренним условиям банка активация бонусного счета происходит в течении 2-3 рабочих дней то есть вы в пролете. Так а где это написано???-Это внутренние процедуры банка.Хорощо открыл файл условия бонусов трэвел - нет такого.Через 20 минут звонок . Радостно- пункт 2.2 посмотрите.Смотрю ниче такого. Еще раз скачиваю файл и вижу добавили добавили одно предложение.Было:2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично з дати вiдкриття картки.Стало:2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично.При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватисьпротягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.Тупо за двадцать минут подменили файл и еще и радосно сообщили об этом.Максимально быстро реагируют. Пять балов.Хотя я конечно перезвонил девице и высказал все че думаю о них.