usglagolev написав:Доброго дня! В январе заканчивается депозитный сертификат, долларовый, действующих карт банка, как гривневой так и валютной нет, закрыл ввиду начисления абонплаты т.к. я ими не пользуюсь. Вопрос - 1) есть ли какие подводные камни (например комиссия) при снятии средств в отделении банка? 2) перед окончанием срока депосертификата, нужно ли заказывать валюту заранее?
Alfa_Bank написав: usglagolev, добрый день. «Подводных камней» быть не должно Получить денежные средства можно при обращении в отделение, в котором оформлен сертификат и только по факту предъявления Депозитного сертификата и Соглашения на размещение вклада с выдачей сертификата. Вам предварительно перезвонит сотрудник банка и обсудит условия возврата. Но если звонок не поступит, средства необходимо заранее заказать через Контакт-Центр банка.
хм. а как предъявить сертификат, который на руки не выдадут? т.е. все денег не будет?
ol_zy, доброе утро. По депозитным сертификатам, где выдача клиенту самого сертификата не предусмотрена, нужен паспорт и ИНН.
А разве существуют сертификаты, которые могут выдать на руки? или что-то новое появилось?
Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.
Alexey_k9 написав: Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще. И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца. Думаю клиентов бы добавилось.
Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.
Alexey_k9, ваши пожелания переданы разработчикам.
я конечно извиняюсь но как вы собираетесь убрать расчетную дату? я еще понимаю сделать ее единой для всех, но убрать это коммунизм что ли настанет? сама расчетная дата кстати видна - пишет возле карты номер договора и от какого числа договор. эта дата и есть РД для этого договора.
по смыслу выше, как я понял, разрабов попросили убрать расчетную дату из МАБа, а зная, что у них хватает бонусов только на забродивший смузи, они так и сделают и в МАБе больше не будет отображаться расчетная дата - по многочисленным просьбам...
Квінто написав:Alfa_Bank Если снимать с Ощадного+ на погашение своей кредитной задолженности, то снимет 1% в случае, если от последнего пополнения Ощадного+ прошло меньше 14 дней?
с ощадного на пополнение карт и кредитных в том числе нет комиса 1% за средства менее 14 дней, скорее всего и в плюсе аналогично. 1% был только за снятие нала с ощадного, если средства менее 14 дней на нем.
VLADPn написав:30-го подписал договор на трэвел. Сразу начал пользоваться- 2-го декабря продукты на тыщу а 3-го телефон на 8600 грн. Вчера покупал авиабилеты и сразу увидел в приложении бонусы. А за первые покупки их нет. Звоню на гор. линию девица объясняет что по внутренним условиям банка активация бонусного счета происходит в течении 2-3 рабочих дней то есть вы в пролете. Так а где это написано??? -Это внутренние процедуры банка. Хорощо открыл файл условия бонусов трэвел - нет такого. Через 20 минут звонок . Радостно- пункт 2.2 посмотрите. Смотрю ниче такого. Еще раз скачиваю файл и вижу добавили добавили одно предложение. Было: 2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично з дати вiдкриття картки. Стало: 2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично. При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.
Тупо за двадцать минут подменили файл и еще и радосно сообщили об этом.
Максимально быстро реагируют. Пять балов.
Хотя я конечно перезвонил девице и высказал все че думаю о них.
VLADPn написав:30-го подписал договор на трэвел. Сразу начал пользоваться- 2-го декабря продукты на тыщу а 3-го телефон на 8600 грн. Вчера покупал авиабилеты и сразу увидел в приложении бонусы. А за первые покупки их нет. Звоню на гор. линию девица объясняет что по внутренним условиям банка активация бонусного счета происходит в течении 2-3 рабочих дней то есть вы в пролете. Так а где это написано??? -Это внутренние процедуры банка. Хорощо открыл файл условия бонусов трэвел - нет такого. Через 20 минут звонок . Радостно- пункт 2.2 посмотрите. Смотрю ниче такого. Еще раз скачиваю файл и вижу добавили добавили одно предложение. Было: 2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично з дати вiдкриття картки. Стало: 2.2. Підключення до Програми здійснюється автоматично. При відкритті /перевипуску Картки, бали мандрівника по Програмі почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.
Тупо за двадцать минут подменили файл и еще и радосно сообщили об этом.
Максимально быстро реагируют. Пять балов.
Хотя я конечно перезвонил девице и высказал все че думаю о них.
а где там написано, что за траты в первые 3 дня бонусов не положено??? Там только написано, что начнут насчитываться в течение 3 дней после активации, т.е. за траты в первые дни могут насчитать только на 3-й день, но это не значит, что за эти дни не должны насчитать.
la9 написав:Для визы нужно предоставить инфо о движении средств по счету. Причем, просят не выписку на 10 листах, а краткую, мол январь - 5000, февраль - 4000, март - 6000, условно. Ну, и, наверное, с разбивкой на приход/расход, как я понимаю...
Сам я с такой справкой не сталкивался. Вопрос в следующем - вообще есть такая форма? Я не поставлю в тупик менеджера, если попрошу сделать таковую? Есть ли строгая форма, по месяцам делается или за конкретный период?
Есть справка об остатках - она платная. Наверное, такую справку можно взять по состоянию на нужные вам месяцы (и за каждую по отдельности заплатить). В 99% случаев для визы хватало выписки. Это вам в посольстве/консульстве/визовом центре сказали или это в турагентстве умники советуют?