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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:06
Alfa_Bank написав: Alexey_k9 написав: Alfa_Bank написав:
Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.
Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще.
И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца.
Думаю клиентов бы добавилось.
Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.
Alexey_k9, ваши пожелания переданы разработчикам.
Зачем? Там всё прекрасно отображается.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:09
-VICTOR- написав: cdj2 написав:
После нажатия кнопки - перенос на кредлимит. А там уже стандартно.
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-VICTOR- написав:Stringer
ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету
.как быстро сумма растрочки отображается уже на кред.лимите ? после нажатия кнопки погасить ?
До 30 минут в рабочее время. Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:53
allaliu написав:
Подскажите, Комфорт уже Виза выпускается?
allaliu, доброе утро. В пакете Комфорт выпускается MasterCard.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 07 гру, 2018 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:00
ol_zy написав: Alfa_Bank написав:
А разве существуют сертификаты, которые могут выдать на руки? или что-то новое появилось?
ol_zy, доброе утро. Такой продукт в банке уже не оформляется.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:22
la9 написав:
Для визы нужно предоставить инфо о движении средств по счету. Причем, просят не выписку на 10 листах, а краткую, мол январь - 5000, февраль - 4000, март - 6000, условно. Ну, и, наверное, с разбивкой на приход/расход, как я понимаю...
Сам я с такой справкой не сталкивался.
Вопрос в следующем - вообще есть такая форма? Я не поставлю в тупик менеджера, если попрошу сделать таковую? Есть ли строгая форма, по месяцам делается или за конкретный период?
la9, доброе утро. Можете заказать нестандартную справку через Контакт-Центр банка, где запросить нужные данные и указать период. Справка платная, стоимость 150 грн.
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