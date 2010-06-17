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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6457645864596460>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:06

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Alexey_k9 написав:
  Alfa_Bank написав:Alexey_k9, доброе утро. С 05.12.18 г. реализована возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel». Заказать перевыпуск можно позвонив в Контакт-Центр.


Еще было бы круто, если б вы расчетную дату убрали вообще.
И сделали бы в как в монобанке расчет до конца следующего месяца.
Думаю клиентов бы добавилось.

Ну или хотя бы сделайте отображение расчетной даты в приложении.

Alexey_k9, ваши пожелания переданы разработчикам.
Зачем? Там всё прекрасно отображается.

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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:09

Re: Альфа-Банк

-VICTOR- написав:
  cdj2 написав:После нажатия кнопки - перенос на кредлимит. А там уже стандартно.
-VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету :roll:


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.как быстро сумма растрочки отображается уже на кред.лимите ? после нажатия кнопки погасить ?
До 30 минут в рабочее время.

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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:53

  allaliu написав:Подскажите, Комфорт уже Виза выпускается?

allaliu, доброе утро. В пакете Комфорт выпускается MasterCard.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 07 гру, 2018 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:00

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав: А разве существуют сертификаты, которые могут выдать на руки? или что-то новое появилось?

ol_zy, доброе утро. Такой продукт в банке уже не оформляется.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:22

  la9 написав:Для визы нужно предоставить инфо о движении средств по счету. Причем, просят не выписку на 10 листах, а краткую, мол январь - 5000, февраль - 4000, март - 6000, условно. Ну, и, наверное, с разбивкой на приход/расход, как я понимаю...

Сам я с такой справкой не сталкивался.
Вопрос в следующем - вообще есть такая форма? Я не поставлю в тупик менеджера, если попрошу сделать таковую? Есть ли строгая форма, по месяцам делается или за конкретный период?

la9, доброе утро. Можете заказать нестандартную справку через Контакт-Центр банка, где запросить нужные данные и указать период. Справка платная, стоимость 150 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:56

  Stringer написав:
  mihasik написав:
  -VICTOR- написав:Stringer ну я так понимаю..растрочку нужно погасить , с учетом проводки , ДО билинговой даты... вот в какой последовательности пройдет погашение растрочки , снятие наличия задолженности по счету :roll:

Чтож в них хорошего?
Комиссию всё равно предется заплатить за 1 мес,даже если погасите досрочно

комиссии в первый месяц нет, во второй получается только 60 грн абонки - на больших суммах до 85 дней за 60 грн - неплохо, в хозяйстве сгодится ;-)


Тобто, якщо спочатку активувати розстрочку, а потім за кілька днів до білінгової дати її погасити, то комісію в 60 грн. ніяк не уникнути?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:02

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Подскажите, Комфорт уже Виза выпускается?

allaliu, доброе утро. В пакете Комфорт выпускается MasterCard.
Интересно, а почему тогда в банкинге новая карта виза? Для пакета комфорт.
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:25

  DIRQL написав:
Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Подскажите, Комфорт уже Виза выпускается?

allaliu, доброе утро. В пакете Комфорт выпускается MasterCard.
Интересно, а почему тогда в банкинге новая карта виза? Для пакета комфорт.

DIRQL, добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:26

Re: Альфа-Банк

Лёша, где доходный сейф? Вы офигели?
apollo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:28

Re: Альфа-Банк

apollo написав:Лёша, где доходный сейф? Вы офигели?
В смысле? Вообще пропал?
Faceless
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