Доброго дня! Уважаемый представитель банка. У меня вопрос касательно пакета Платинум блек, дебетной гривневой карты. Я пополнил гривневую карту через приват24, ликпей, банкомат и другие виды внешнего пополнения. Позвонил на 0800, проверить дошли ли деньги, мне говорят что вся сумма на балансе, НО не проведена по счету, я говорю что мне срочно нужно проплатить через МАБ платеж, а мне заявляют, что сумма спишется то, платеж проведется, НО возникнет "несанкционированный овердрафт" Мне как клиенту вообще не интересно слушать о технических баснях , что деньги должны провестись по счету и т.д. Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться! Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....
Sashulik написав:Доброго дня! Уважаемый представитель банка. У меня вопрос касательно пакета Платинум блек, дебетной гривневой карты. Я пополнил гривневую карту через приват24, ликпей, банкомат и другие виды внешнего пополнения. Позвонил на 0800, проверить дошли ли деньги, мне говорят что вся сумма на балансе, НО не проведена по счету, я говорю что мне срочно нужно проплатить через МАБ платеж, а мне заявляют, что сумма спишется то, платеж проведется, НО возникнет "несанкционированный овердрафт" Мне как клиенту вообще не интересно слушать о технических баснях , что деньги должны провестись по счету и т.д. Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться! Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....
Sashulik написав:Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться! Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....
Столько лет на форуме, и ещё не разобрались как банковские платежи работают?
А банк, между тем, даёт ровно то, что вы хотите - возможность пользоваться деньгами, даже если проводка по счёту не прошла. Да, будет овердрафт, но санкций за него банк не применяет. Чего ещё надо-то?
mihasik написав:Чтож в них хорошего? Комиссию всё равно предется заплатить за 1 мес,даже если погасите досрочно
комиссии в первый месяц нет, во второй получается только 60 грн абонки - на больших суммах до 85 дней за 60 грн - неплохо, в хозяйстве сгодится
Тобто, якщо спочатку активувати розстрочку, а потім за кілька днів до білінгової дати її погасити, то комісію в 60 грн. ніяк не уникнути?
Что вы имеете в виду под словом погасить? Если перевести из рассрочки на карту, по карте возникнет задолженность на эту сумму, при задолженности по карте в биллинговую дату снимается абонка. Не хотите платить абонку - погасите эту задолженность по карте до билинга