|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:44
Faceless виден, но пропала возможность снятия/зачисления на него по всем картам
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:47
Re: Альфа-Банк
Только что попробовал, снялось
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:54
Re: Альфа-Банк
Доброго дня!
Уважаемый представитель банка.
У меня вопрос касательно пакета Платинум блек, дебетной гривневой карты.
Я пополнил гривневую карту через приват24, ликпей, банкомат и другие виды внешнего пополнения.
Позвонил на 0800, проверить дошли ли деньги, мне говорят что вся сумма на балансе, НО не проведена по счету, я говорю что мне срочно нужно проплатить через МАБ платеж, а мне заявляют, что сумма спишется то, платеж проведется, НО возникнет "несанкционированный овердрафт"
Мне как клиенту вообще не интересно слушать о технических баснях , что деньги должны провестись по счету и т.д.
Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться!
Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:04
Sashulik По пакету ПлатинумБлэк тех.овер ничем не чреват. Можете платить куда Вы там хотите. Никаких санкций за это банк к Вам не предъявит.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:06
Никому не верьте. Читайте тарифы на оф.сайте.
16 Відсотки за користування несанкціонованою кредитною
заборгованістю Не нараховуються
Нет по пакетам Комфорт, Ультра, Платина платы за "несанкционированный овердрафт"
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:07
Столько лет на форуме, и ещё не разобрались как банковские платежи работают?
А банк, между тем, даёт ровно то, что вы хотите - возможность пользоваться деньгами, даже если проводка по счёту не прошла. Да, будет овердрафт, но санкций за него банк не применяет. Чего ещё надо-то?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:07
Re: Альфа-Банк
Ваащето по Пакетным у Альфы нема овера, эт раз
А во-2х, вы для начала внесите деньги в банк, а потом шото требуйте
А то внесли их какому-то бегемоту, а требуете потом эти гроши от Альфы
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 07 гру, 2018 11:08, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:08
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Feedfetcher, J, lel, lubopytnaya, maxim2014, Stringer, vollena71, Кочевник, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|