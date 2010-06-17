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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6457645864596460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:44

Faceless виден, но пропала возможность снятия/зачисления на него по всем картам
apollo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:47

Re: Альфа-Банк

apollo написав:Faceless виден, но пропала возможность снятия/зачисления на него по всем картам
Только что попробовал, снялось
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:54

Re: Альфа-Банк

Доброго дня!
Уважаемый представитель банка.
У меня вопрос касательно пакета Платинум блек, дебетной гривневой карты.
Я пополнил гривневую карту через приват24, ликпей, банкомат и другие виды внешнего пополнения.
Позвонил на 0800, проверить дошли ли деньги, мне говорят что вся сумма на балансе, НО не проведена по счету, я говорю что мне срочно нужно проплатить через МАБ платеж, а мне заявляют, что сумма спишется то, платеж проведется, НО возникнет "несанкционированный овердрафт" :shock:
Мне как клиенту вообще не интересно слушать о технических баснях , что деньги должны провестись по счету и т.д.
Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться!
Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? :lol: тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....
Sashulik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:04

Sashulik По пакету ПлатинумБлэк тех.овер ничем не чреват. Можете платить куда Вы там хотите. Никаких санкций за это банк к Вам не предъявит.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:06

  Sashulik написав:Доброго дня!
Уважаемый представитель банка.
У меня вопрос касательно пакета Платинум блек, дебетной гривневой карты.
Я пополнил гривневую карту через приват24, ликпей, банкомат и другие виды внешнего пополнения.
Позвонил на 0800, проверить дошли ли деньги, мне говорят что вся сумма на балансе, НО не проведена по счету, я говорю что мне срочно нужно проплатить через МАБ платеж, а мне заявляют, что сумма спишется то, платеж проведется, НО возникнет "несанкционированный овердрафт" :shock:
Мне как клиенту вообще не интересно слушать о технических баснях , что деньги должны провестись по счету и т.д.
Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться!
Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? :lol: тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....

Никому не верьте. :x Читайте тарифы на оф.сайте.
https://alfabank.ua/upload/Tarrifs-comf ... .12.18.pdf
16 Відсотки за користування несанкціонованою кредитною
заборгованістю Не нараховуються
Нет по пакетам Комфорт, Ультра, Платина платы за "несанкционированный овердрафт"
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:07

  Sashulik написав:Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться!
Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? :lol: тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....

Столько лет на форуме, и ещё не разобрались как банковские платежи работают?

А банк, между тем, даёт ровно то, что вы хотите - возможность пользоваться деньгами, даже если проводка по счёту не прошла. Да, будет овердрафт, но санкций за него банк не применяет. Чего ещё надо-то?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:07

Re: Альфа-Банк

  Sashulik написав:тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....

Ваащето по Пакетным у Альфы нема овера, эт раз
А во-2х, вы для начала внесите деньги в банк, а потом шото требуйте :)
А то внесли их какому-то бегемоту, а требуете потом эти гроши от Альфы :lol: :lol:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 07 гру, 2018 11:08, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:08

  Alfa_Bank написав:
  DIRQL написав:Интересно, а почему тогда в банкинге новая карта виза? Для пакета комфорт.

DIRQL, в связи с временным отсутствием пластика для MasterCard, была замена на Visa. Сейчас снова выпускаются карты MasterCard.
Alfa_Bank
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