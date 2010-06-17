Доброго дня! Уважаемый представитель банка. У меня вопрос касательно пакета Платинум блек, дебетной гривневой карты. Я пополнил гривневую карту через приват24, ликпей, банкомат и другие виды внешнего пополнения. Позвонил на 0800, проверить дошли ли деньги, мне говорят что вся сумма на балансе, НО не проведена по счету, я говорю что мне срочно нужно проплатить через МАБ платеж, а мне заявляют, что сумма спишется то, платеж проведется, НО возникнет "несанкционированный овердрафт" Мне как клиенту вообще не интересно слушать о технических баснях , что деньги должны провестись по счету и т.д. Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться! Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....
Sashulik написав:Доброго дня! Уважаемый представитель банка. У меня вопрос касательно пакета Платинум блек, дебетной гривневой карты. Я пополнил гривневую карту через приват24, ликпей, банкомат и другие виды внешнего пополнения. Позвонил на 0800, проверить дошли ли деньги, мне говорят что вся сумма на балансе, НО не проведена по счету, я говорю что мне срочно нужно проплатить через МАБ платеж, а мне заявляют, что сумма спишется то, платеж проведется, НО возникнет "несанкционированный овердрафт" Мне как клиенту вообще не интересно слушать о технических баснях , что деньги должны провестись по счету и т.д. Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться! Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....
Sashulik написав:Я внес деньги, я хочу ими сразу пользоваться! Или получается я внес деньги и они заморожены, пользоваться ими нельзя? тоесть банк бесплатно держит мои деньги, хорошо придумано, под прикрытием каких то технических нюансов....
Столько лет на форуме, и ещё не разобрались как банковские платежи работают?
А банк, между тем, даёт ровно то, что вы хотите - возможность пользоваться деньгами, даже если проводка по счёту не прошла. Да, будет овердрафт, но санкций за него банк не применяет. Чего ещё надо-то?