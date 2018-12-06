Sashulik написав:Ответьте мне четко на вопрос - ДА или НЕТ. Вопрос, карта грн Платинум Блек, как только вижу деньги на балансе (не зависимо как они туда порпали) сразу же использую их как хочу, никаких штрафов, %, пени и т.д. не будет?
Да. Кроме пополнения доходного сейфа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Stringer написав:Капец, чувак отдал деньги одному банку, а чего то требует у другого.. ещё и как возмущается натурально не хочет он слушать технические нюансы ... ну так кошелёк, налик и касса - вот ваш убогий удел
Чувак, почитай что я написал шевеля губами, деньги внесены на карту Альфа, и светятся на балансе.
Alfa_Bank написав:Ответьте мне четко на вопрос - ДА или НЕТ. Вопрос, карта грн Платинум Блек, как только вижу деньги на балансе (не зависимо как они туда порпали) сразу же использую их как хочу, никаких штрафов, %, пени и т.д. не будет?
Sashulik, по карте Platinum Black в гривне, да. Исключение – если пополнить доходный сейф, сумма вернется обратно на карту. Пополнить ДС можно будет после проведения пополнения по счету.
Alfa_Bank написав:Ответьте мне четко на вопрос - ДА или НЕТ. Вопрос, карта грн Платинум Блек, как только вижу деньги на балансе (не зависимо как они туда порпали) сразу же использую их как хочу, никаких штрафов, %, пени и т.д. не будет?
Sashulik, по карте Platinum Black в гривне, да. Исключение – если пополнить доходный сейф, сумма вернется обратно на карту. Пополнить ДС можно будет после проведения пополнения по счету.
Аллилуя , вчера долго пытался добиться ответа от 0800, звонил после 13-00, проконсультируйте консультанта Аллу. Алла сказала что нужно ждать когда деньги проведуться по счету, чтобы совершить межбанковский платеж через МАБ, иначе несанкционированны овердрафт.... Так же спасибо всем участникам форума , которые дали правильные подсказки!
Востаннє редагувалось Sashulik в П'ят 07 гру, 2018 12:24, всього редагувалось 1 раз.