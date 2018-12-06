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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6460646164626463>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:02

clientage
Ок, у меня действительно непакетная.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:04

  Sashulik написав:Ответьте мне четко на вопрос - ДА или НЕТ.
Вопрос, карта грн Платинум Блек, как только вижу деньги на балансе (не зависимо как они туда порпали) сразу же использую их как хочу, никаких штрафов, %, пени и т.д. не будет?

Да. Кроме пополнения доходного сейфа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:07

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Капец, чувак отдал деньги одному банку, а чего то требует у другого.. ещё и как возмущается натурально не хочет он слушать технические нюансы ... ну так кошелёк, налик и касса - вот ваш убогий удел


Чувак, почитай что я написал шевеля губами, деньги внесены на карту Альфа, и светятся на балансе.
Sashulik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:11

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Да. Кроме пополнения доходного сейфа

У меня тогда вопрос - если в пакетах за овердрафт не наказывают, то чем выделяется доходный сейф?
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:11

Sashulik
Вам уже несколько раз ответили. Вы не понимаете? Тогда банк не для вас...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:14

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Но вот, например, по старой карте Погорельца (непакетной) мона залететь с таким овером
не мона,не залетал ни разу за 3 года.Р2Р с газмяса,примата при Бене еще,тада нашару было.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:15

  Sashulik написав:
  Alfa_Bank написав:Ответьте мне четко на вопрос - ДА или НЕТ.
Вопрос, карта грн Платинум Блек, как только вижу деньги на балансе (не зависимо как они туда порпали) сразу же использую их как хочу, никаких штрафов, %, пени и т.д. не будет?

Sashulik, по карте Platinum Black в гривне, да. Исключение – если пополнить доходный сейф, сумма вернется обратно на карту. Пополнить ДС можно будет после проведения пополнения по счету.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:20

  Poleg написав:
  Вкладчик1234 написав:Да. Кроме пополнения доходного сейфа

У меня тогда вопрос - если в пакетах за овердрафт не наказывают, то чем выделяется доходный сейф?

Патамуша ДохСейф это субсчет картсчета, и вот пока на картсчете(не карты) денеХ не будет, то и на субсчете их не прибавится
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:20

  clientage написав:да там в большинстве случаев имеется ввиду Г-Пэй: нажми на пимпочку Г-Пэй в апликуХе и наслаждайся

Причём тут большинство случаев? Если конкретно сказано про перевыпуск:
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка или по телефону 0800 50 20 50


Вот в этой новости: https://alfabank.ua/ru/about/press/smar ... hunki-2979

Вот я и хотел бы узнать у офпреда, каких карт это касается - думаю многим будет интересно :)
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 07 гру, 2018 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:20

  Alfa_Bank написав:
  Sashulik написав:
  Alfa_Bank написав:Ответьте мне четко на вопрос - ДА или НЕТ.
Вопрос, карта грн Платинум Блек, как только вижу деньги на балансе (не зависимо как они туда порпали) сразу же использую их как хочу, никаких штрафов, %, пени и т.д. не будет?

Sashulik, по карте Platinum Black в гривне, да. Исключение – если пополнить доходный сейф, сумма вернется обратно на карту. Пополнить ДС можно будет после проведения пополнения по счету.


Аллилуя :D , вчера долго пытался добиться ответа от 0800, звонил после 13-00, проконсультируйте консультанта Аллу.
Алла сказала что нужно ждать когда деньги проведуться по счету, чтобы совершить межбанковский платеж через МАБ, иначе несанкционированны овердрафт....
Так же спасибо всем участникам форума , которые дали правильные подсказки! :wink:
Востаннє редагувалось Sashulik в П'ят 07 гру, 2018 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Sashulik
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