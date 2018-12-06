Vorlon написав:В новостях банка в мобильном приложении читаю про акцию по бесплатной замене обычных карт на бесконтактные. Вопрос: каких карт это касается? Пакетных, кредитных или вообще любых? Я могу свою полосатую кредитную максимку заменить на бесконтактную, например?
clientage написав:Но вот, например, по старой карте Погорельца (непакетной) мона залететь с таким овером
не мона,не залетал ни разу за 3 года.Р2Р с газмяса,примата при Бене еще,тада нашару было.
делаете р2р с Коко в Пт в 16:50, потом СЭП на Шарик до 17:00 и Пн наблюдаете овер на карте за 2 выходных
Ну так за цей овер Алла не наказує. Чи вже щось змінилось?
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