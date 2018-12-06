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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6460646164626463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:23

  Vorlon написав:
  clientage написав:да там в большинстве случаев имеется ввиду Г-Пэй: нажми на пимпочку Г-Пэй в апликуХе и наслаждайся

Причём тут большинство случаев? Если конкретно сказано про перевыпуск:
Только в декабре, бесплатно поменяйте свою "обычную" карту на бесконтактную. По вопросам перевыпуска обращайтесь в отделение Банка или по телефону 0800 50 20 50


Вот в этой новости: https://alfabank.ua/ru/about/press/smar ... hunki-2979

так вы еще не звонили?
ну тада хай ОфПред растолкует, шо значит "поменяй" в этой заманухе :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:27

  Vorlon написав:В новостях банка в мобильном приложении читаю про акцию по бесплатной замене обычных карт на бесконтактные. Вопрос: каких карт это касается? Пакетных, кредитных или вообще любых? Я могу свою полосатую кредитную максимку заменить на бесконтактную, например?

Vorlon, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:35

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Но вот, например, по старой карте Погорельца (непакетной) мона залететь с таким овером
не мона,не залетал ни разу за 3 года.Р2Р с газмяса,примата при Бене еще,тада нашару было.

делаете р2р с Коко в Пт в 16:50, потом СЭП на Шарик до 17:00 и Пн наблюдаете овер на карте за 2 выходных :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:39

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  clientage написав:Но вот, например, по старой карте Погорельца (непакетной) мона залететь с таким овером
не мона,не залетал ни разу за 3 года.Р2Р с газмяса,примата при Бене еще,тада нашару было.

делаете р2р с Коко в Пт в 16:50, потом СЭП на Шарик до 17:00 и Пн наблюдаете овер на карте за 2 выходных :mrgreen:

Ну так за цей овер Алла не наказує. Чи вже щось змінилось?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:42

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Мизантрóп написав: не мона,не залетал ни разу за 3 года.Р2Р с газмяса,примата при Бене еще,тада нашару было.

делаете р2р с Коко в Пт в 16:50, потом СЭП на Шарик до 17:00 и Пн наблюдаете овер на карте за 2 выходных :mrgreen:

Ну так за цей овер Алла не наказує. Чи вже щось змінилось?

по старому непакетному Погорельцу? наказУет, реально!!
она ж на базе Дебюта сделана, там овер - засть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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