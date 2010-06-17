RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6461646264636464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:25

  greenozon написав:vollena71
Чи Ощадний + ?

Ощадный+ вроде только в грише
curiousobro
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:36

  clientage написав:так вы еще не звонили?
ну тада хай ОфПред растолкует, шо значит "поменяй" в этой заманухе :)

Не звонил конечно! Доверие к офпреду намного выше :)
Vorlon
 
Повідомлень: 6186
З нами з: 14.06.13
Подякував: 339 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:41

Вопрос офпреду.
Просьба пояснить к чему относится информация указанная в пункте 4.1.21 по приведенной ссылке
https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf
mephala
 
Повідомлень: 3806
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:49

  Sashulik написав:
  Stringer написав:Капец, чувак отдал деньги одному банку, а чего то требует у другого.. ещё и как возмущается натурально не хочет он слушать технические нюансы ... ну так кошелёк, налик и касса - вот ваш убогий удел


Чувак, почитай что я написал шевеля губами, деньги внесены на карту Альфа, и светятся на балансе.

вообще то денег на балансе еще нет физически. у аллы пока только обещание что она получит деньги и веря этому обещанию она дает вам пользоваться деньгами абсолютно не вашими.
а вот физически деньги находятся у того откуда вы отправляли.
если не разбираетесь то не гоните пургу да еще в таком тоне.

ЗЫ
в других банках кстати за пользование деньгами под такое честное слово кстати процент не хилый лупят. пойдите в другом банке под овердрафт попадите - по другому запоете. ну или пойдите в банк где овердрафт запрещен - будете свои деньги три дня ждать. может тогда начнете изучать прежде чем кричать на всю ивановскую.
mephala
 
Повідомлень: 3806
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:54

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:...кричать на всю ивановскую

у нас голосять на всю бердичивську :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26678
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2121 раз.
Подякували: 3072 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6461646264636464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andey, casper12, J, MASolomko, newbie, wig, wolt450, Фантом, Вкладчик1234, Искатель і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3299, 3300, 3301
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33001 4073028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 14:20
newbie
Идея Банк 1 ... 1563, 1564, 1565
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15649 2225774
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 14:16
clientage
Місто Банк 1 ... 31, 32, 33
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
328 85872
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 14:05
sergio_bender

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5492)
07.12.2018 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.