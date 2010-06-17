Stringer написав:Капец, чувак отдал деньги одному банку, а чего то требует у другого.. ещё и как возмущается натурально не хочет он слушать технические нюансы ... ну так кошелёк, налик и касса - вот ваш убогий удел
Чувак, почитай что я написал шевеля губами, деньги внесены на карту Альфа, и светятся на балансе.
вообще то денег на балансе еще нет физически. у аллы пока только обещание что она получит деньги и веря этому обещанию она дает вам пользоваться деньгами абсолютно не вашими. а вот физически деньги находятся у того откуда вы отправляли. если не разбираетесь то не гоните пургу да еще в таком тоне.
ЗЫ в других банках кстати за пользование деньгами под такое честное слово кстати процент не хилый лупят. пойдите в другом банке под овердрафт попадите - по другому запоете. ну или пойдите в банк где овердрафт запрещен - будете свои деньги три дня ждать. может тогда начнете изучать прежде чем кричать на всю ивановскую.