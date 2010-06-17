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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6462646364646465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:09

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Предложение касается дебетовых пакетных карт. Кредитные карты не подлежат обмену по акции.

Т.е Комфорта.
Меняете и доллар и гривну? Карты останутся "Мастеркард", Визу не подсунут?

Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:23

Официальный представитель!
Почему нельзя зайти ни в My Alfa, ни в Alfa Mobile?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:41

  mephala написав:в свете того, что моня выпустил тревел карту решил посмотреть предложение у аллы более детально.
а какой смысл было выпускать новый продукт при наличии скай платинум?

ЗЫ
и заодно вопрос - раньше можно было зайти в каждую карту и почитать документы по ней. а куда сейчас эту инфу засунули? такое впечатление что специально от клиентов прячут что бы потом в нос не тыкали нарушением условий. интересует в частности расшифровка начислений балов "до 10 за каждую 100 потраченную".

mephala, карта АльфаSkyPass – это Со-бренд с МАУ. Программа лояльности для часто летающих пассажиров. Альфа-Travel дает больше возможностей для накапливания и использования бонусов.
Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково». Для дебетовых карт, детальная информация находится в разделе «Пакети послуг»-«Тарифи та умови» или при нажатии на кнопку «Докладніше» на каждой карте.
Относительно бонусов по АльфаSkyPass: если карта MasterCard Platinum, то за каждые потраченные 100 грн., вы получаете 10 миль при сумме покупок за месяц до 20 000 грн. Если сумма покупок за календарный месяц больше 20 000 грн - получаете 1 милю за каждые 100 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:49

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Предложение касается дебетовых пакетных карт. Кредитные карты не подлежат обмену по акции.

Т.е Комфорта.
Меняете и доллар и гривну? Карты останутся "Мастеркард", Визу не подсунут?

wig, добрый день. Карту в валюте тоже можно обменять, только если карта основная. Тип бесконтактной карты соответствует типу карты в пакете.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5204
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:55

  Annet_ написав:Официальный представитель!
Почему нельзя зайти ни в My Alfa, ни в Alfa Mobile?

Annet_, добрый день. Сбой работы сервисов в банке зафиксирован. Ведутся работы по устранению неработоспособности. Извините за неудобства :oops:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5204
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 408 раз.
 
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  #<1 ... 6462646364646465
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