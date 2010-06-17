Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:09
Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:23
Официальный представитель!
Почему нельзя зайти ни в My Alfa, ни в Alfa Mobile?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:41
mephala, карта АльфаSkyPass – это Со-бренд с МАУ. Программа лояльности для часто летающих пассажиров. Альфа-Travel дает больше возможностей для накапливания и использования бонусов.
Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково». Для дебетовых карт, детальная информация находится в разделе «Пакети послуг»-«Тарифи та умови» или при нажатии на кнопку «Докладніше» на каждой карте.
Относительно бонусов по АльфаSkyPass: если карта MasterCard Platinum, то за каждые потраченные 100 грн., вы получаете 10 миль при сумме покупок за месяц до 20 000 грн. Если сумма покупок за календарный месяц больше 20 000 грн - получаете 1 милю за каждые 100 грн.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:49
wig, добрый день. Карту в валюте тоже можно обменять, только если карта основная. Тип бесконтактной карты соответствует типу карты в пакете.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:55
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