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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:42
-VICTOR- написав:
..знаете..это не неудобства -это уже стало какой то стабильной "нормальной" работой ваших дистанционных сервисов....может Вы доведете до ведома руководства что копаться в системах среди дня в опер время это недопустимо - пусть ночами гайки крутят ваша дижитал-смузи команда
И на приват были жалобы днём.
И конкордушка что-то писал про сбой в своей ветке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:44
ol_zy написав:
т.е. они так и сказали - мы выписку не примем, поскольку там кроме остатков в месяц еще и расходные операции есть, нам только справку за каждый месяц? есть подозрение, что вы не до конца поняли друг друга, но берите справку... помню в Испанию когда открывал визу у них было требование ксерокопия всей трудовой книжки, так вот визовом центре потребовали ксерокс всех 32 пустых страниц... пришлось делать...
да, сказали - не нужна нам выписка на 10 листов, принесите краткую, с двумя цифрами за месяц. Меня жаба заела выбрасывать 150 грн за такую, я позвонил в консульство и уже было хотел сказать, что банк не знает, о какой справке речь, поэтому принесу выписку, как они сами предложили обойтись копией карт
. посмотрим, как будет на практике
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la9
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:47
Alfa_Bank написав:
mephala, добрый день. Указанные изменения в ДКБО были внесены до момента подключения услуги, о чем клиенты были уведомлены заранее новостью на официальном сайте. В связи с изменением политики банка (т.к. услуга 3D-Secure - это дополнительная защита для карт, которая помогает существенно снизить риск мошеннических действий), а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Соответственные изменения в ДКБО банка будут внесены в ближайшее время.
но как я понимаю с 10-12-2018 эти изменения вступят в силу.
какое основание будет у банка с момента действия нового ДКБО отказывать клиентам в отключении 3D-Secure? То что банк сделает очередные правки ДКБО мы не сомневаемся - но для того что бы они вступили в силу нужен месяц.
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mephala
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:08
Alfa_Bank написав:
Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково».
так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»
раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.
Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.
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mephala
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:54
la9 написав: ol_zy написав:
т.е. они так и сказали - мы выписку не примем, поскольку там кроме остатков в месяц еще и расходные операции есть, нам только справку за каждый месяц? есть подозрение, что вы не до конца поняли друг друга, но берите справку... помню в Испанию когда открывал визу у них было требование ксерокопия всей трудовой книжки, так вот визовом центре потребовали ксерокс всех 32 пустых страниц... пришлось делать...
да, сказали - не нужна нам выписка на 10 листов, принесите краткую, с двумя цифрами за месяц. Меня жаба заела выбрасывать 150 грн за такую, я позвонил в консульство и уже было хотел сказать, что банк не знает, о какой справке речь, поэтому принесу выписку, как они сами предложили обойтись копией карт
. посмотрим, как будет на практике
ну вот, он сказали не нужна, но не сказали, что нельзя
, думаю, возьмут и выписку.
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ol_zy
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