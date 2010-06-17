И на приват были жалобы днём.
И конкордушка что-то писал про сбой в своей ветке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:42
И на приват были жалобы днём.
И конкордушка что-то писал про сбой в своей ветке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:44
да, сказали - не нужна нам выписка на 10 листов, принесите краткую, с двумя цифрами за месяц. Меня жаба заела выбрасывать 150 грн за такую, я позвонил в консульство и уже было хотел сказать, что банк не знает, о какой справке речь, поэтому принесу выписку, как они сами предложили обойтись копией карт . посмотрим, как будет на практике
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:47
но как я понимаю с 10-12-2018 эти изменения вступят в силу.
какое основание будет у банка с момента действия нового ДКБО отказывать клиентам в отключении 3D-Secure? То что банк сделает очередные правки ДКБО мы не сомневаемся - но для того что бы они вступили в силу нужен месяц.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:08
так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»
раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.
Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.
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