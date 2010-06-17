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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6463646464656466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:42

  -VICTOR- написав:..знаете..это не неудобства -это уже стало какой то стабильной "нормальной" работой ваших дистанционных сервисов....может Вы доведете до ведома руководства что копаться в системах среди дня в опер время это недопустимо - пусть ночами гайки крутят ваша дижитал-смузи команда

И на приват были жалобы днём.
И конкордушка что-то писал про сбой в своей ветке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:44

  ol_zy написав:т.е. они так и сказали - мы выписку не примем, поскольку там кроме остатков в месяц еще и расходные операции есть, нам только справку за каждый месяц? есть подозрение, что вы не до конца поняли друг друга, но берите справку... помню в Испанию когда открывал визу у них было требование ксерокопия всей трудовой книжки, так вот визовом центре потребовали ксерокс всех 32 пустых страниц... пришлось делать...

да, сказали - не нужна нам выписка на 10 листов, принесите краткую, с двумя цифрами за месяц. Меня жаба заела выбрасывать 150 грн за такую, я позвонил в консульство и уже было хотел сказать, что банк не знает, о какой справке речь, поэтому принесу выписку, как они сами предложили обойтись копией карт :wink: :mrgreen: . посмотрим, как будет на практике :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:47

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос офпреду.
Просьба пояснить к чему относится информация указанная в пункте 4.1.21 по приведенной ссылке
https://alfabank.ua/upload/Changes_11.2018.pdf

mephala, добрый день. Указанные изменения в ДКБО были внесены до момента подключения услуги, о чем клиенты были уведомлены заранее новостью на официальном сайте. В связи с изменением политики банка (т.к. услуга 3D-Secure - это дополнительная защита для карт, которая помогает существенно снизить риск мошеннических действий), а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Соответственные изменения в ДКБО банка будут внесены в ближайшее время.

но как я понимаю с 10-12-2018 эти изменения вступят в силу.
какое основание будет у банка с момента действия нового ДКБО отказывать клиентам в отключении 3D-Secure? То что банк сделает очередные правки ДКБО мы не сомневаемся - но для того что бы они вступили в силу нужен месяц.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:08

  Alfa_Bank написав:Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково».

так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»
раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.
Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.
mephala
 
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