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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:42
-VICTOR- написав:
..знаете..это не неудобства -это уже стало какой то стабильной "нормальной" работой ваших дистанционных сервисов....может Вы доведете до ведома руководства что копаться в системах среди дня в опер время это недопустимо - пусть ночами гайки крутят ваша дижитал-смузи команда
И на приват были жалобы днём.
И конкордушка что-то писал про сбой в своей ветке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:44
ol_zy написав:
т.е. они так и сказали - мы выписку не примем, поскольку там кроме остатков в месяц еще и расходные операции есть, нам только справку за каждый месяц? есть подозрение, что вы не до конца поняли друг друга, но берите справку... помню в Испанию когда открывал визу у них было требование ксерокопия всей трудовой книжки, так вот визовом центре потребовали ксерокс всех 32 пустых страниц... пришлось делать...
да, сказали - не нужна нам выписка на 10 листов, принесите краткую, с двумя цифрами за месяц. Меня жаба заела выбрасывать 150 грн за такую, я позвонил в консульство и уже было хотел сказать, что банк не знает, о какой справке речь, поэтому принесу выписку, как они сами предложили обойтись копией карт
. посмотрим, как будет на практике
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la9
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:47
Alfa_Bank написав:
mephala, добрый день. Указанные изменения в ДКБО были внесены до момента подключения услуги, о чем клиенты были уведомлены заранее новостью на официальном сайте. В связи с изменением политики банка (т.к. услуга 3D-Secure - это дополнительная защита для карт, которая помогает существенно снизить риск мошеннических действий), а так же по техническим причинам услуга не может быть деактивирована. Соответственные изменения в ДКБО банка будут внесены в ближайшее время.
но как я понимаю с 10-12-2018 эти изменения вступят в силу.
какое основание будет у банка с момента действия нового ДКБО отказывать клиентам в отключении 3D-Secure? То что банк сделает очередные правки ДКБО мы не сомневаемся - но для того что бы они вступили в силу нужен месяц.
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mephala
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:08
Alfa_Bank написав:
Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково».
так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»
раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.
Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.
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mephala
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:54
la9 написав: ol_zy написав:
т.е. они так и сказали - мы выписку не примем, поскольку там кроме остатков в месяц еще и расходные операции есть, нам только справку за каждый месяц? есть подозрение, что вы не до конца поняли друг друга, но берите справку... помню в Испанию когда открывал визу у них было требование ксерокопия всей трудовой книжки, так вот визовом центре потребовали ксерокс всех 32 пустых страниц... пришлось делать...
да, сказали - не нужна нам выписка на 10 листов, принесите краткую, с двумя цифрами за месяц. Меня жаба заела выбрасывать 150 грн за такую, я позвонил в консульство и уже было хотел сказать, что банк не знает, о какой справке речь, поэтому принесу выписку, как они сами предложили обойтись копией карт
. посмотрим, как будет на практике
ну вот, они сказали не нужна, но не сказали, что нельзя
, думаю, возьмут и выписку.
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ol_zy
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:59
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: Vorlon написав:
В новостях банка в мобильном приложении читаю про акцию по бесплатной замене обычных карт на бесконтактные. Вопрос: каких карт это касается? Пакетных, кредитных или вообще любых? Я могу свою полосатую кредитную максимку заменить на бесконтактную, например?
Vorlon, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
Vorlon. Предложение касается дебетовых пакетных карт. Кредитные карты не подлежат обмену по акции.
Пакетный комфорт ФГВФЛ также можно обменять на такой же бесконтактный?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:23
Sashulik написав: Alfa_Bank написав:
Sashulik, добрый день. Если средства есть на балансе дебетовой карты, вы можете их использовать, не ждав распределения. В вашем случае, т.к. операция в МАБ отобразится в выписке быстрее, чем операция пополнения, по карте возникнет технический «несанкционированный овердрафт», который исчезнет после отображения суммы пополнения в выписке.
Если проще, вижу деньги на балансе, делаю с ними что хочу, никаких штрафов начислений мне выставлено не будет?
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Свинорыл 80lvl
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:32
mephala написав: Alfa_Bank написав:
Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково».
так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»
раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.
Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.
Да вроде всё на месте.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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