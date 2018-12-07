Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:08

Alfa_Bank написав: Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково». Для кредитных карт на сайте банка информация находится в разделе «Кредити»-«Кредитні картки»-«Тарифи та умови» или на каждой карте кнопка «Замовити»-«Додатково».

так я про это и говорю - раздел называется «Тарифи та умови»раньше когда попадал внутрь нужной тебе карты то на страничке было много документов относящихся к этой карте. сейчас же можно посмотреть только тарифы и все. а куда УМОВИ засунули? ведь у каждой карты есть как минимум начисление разных бонусов. и это "вдруг" все пропало из описаний. плюс в перечне документов были разные полезные додатки которые можно было посмотреть. оно тоже "вдруг" все пропало.Вы знаете как оно раньше вообще выглядело? Например раньше когда я попадал внутр карты Эко-Максимум там было около 5 документов относящихся к карте. сейчас только тарифы и все.