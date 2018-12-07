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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:30
Vorlon написав:
Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...
Наверное, не в банкомате, а в магазине. Реже вводить пин-код.
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wig
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Додано: Суб 08 гру, 2018 12:13
wig написав: Vorlon написав:
Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...
Наверное, не в банкомате, а в магазине. Реже вводить пин-код.
Нет. Речь про лимиты съёма наличности за раз.
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Vorlon
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V2
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