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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6464646564666467

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:30

  Vorlon написав:Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...

Наверное, не в банкомате, а в магазине. Реже вводить пин-код.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:13

  wig написав:
  Vorlon написав:Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...

Наверное, не в банкомате, а в магазине. Реже вводить пин-код.

Нет. Речь про лимиты съёма наличности за раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:34

  Vorlon написав:
  wig написав:
  Vorlon написав:Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...

Наверное, не в банкомате, а в магазине. Реже вводить пин-код.

Нет. Речь про лимиты съёма наличности за раз.

Чего спорить?
Там двойное преимущество - и 500 грн по пайпасу и в банкоматах лояльнее.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:13

  curiousobro написав:Чего спорить?
Там двойное преимущество - и 500 грн по пайпасу и в банкоматах лояльнее.

По гривне согласен на Визу.
По валюте - курс к тугрикам у Визы хуже, а после вхождения в банк Михайловских, применяется курс даже не самой Визы, а какой-то левый.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:27

Re: Альфа-Банк

Альоша,поменяй тарифы за газ
https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-inf ... a-gaz.html
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:41

Мизантрóп, яка цифірь має бути?
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Квесторе_поверніться
 
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