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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:30
Vorlon написав:
Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...
Наверное, не в банкомате, а в магазине. Реже вводить пин-код.
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wig
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Додано: Суб 08 гру, 2018 12:13
wig написав: Vorlon написав:
Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...
Наверное, не в банкомате, а в магазине. Реже вводить пин-код.
Нет. Речь про лимиты съёма наличности за раз.
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Vorlon
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Додано: Суб 08 гру, 2018 12:34
Vorlon написав: wig написав: Vorlon написав:
Ну почему же? Должны и Ультру менять - там же чип только! Кстати, Виза - это благо при использовании в банкомате...
Наверное, не в банкомате, а в магазине. Реже вводить пин-код.
Нет. Речь про лимиты съёма наличности за раз.
Чего спорить?
Там двойное преимущество - и 500 грн по пайпасу и в банкоматах лояльнее.
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curiousobro
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:13
curiousobro написав:
Чего спорить?
Там двойное преимущество - и 500 грн по пайпасу и в банкоматах лояльнее.
По гривне согласен на Визу.
По валюте - курс к тугрикам у Визы хуже, а после вхождения в банк Михайловских, применяется курс даже не самой Визы, а какой-то левый.
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wig
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:27
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 08 гру, 2018 13:41
Мизантрóп, яка цифірь має бути?
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V2
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