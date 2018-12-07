Наверное, не в банкомате, а в магазине. Реже вводить пин-код.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:30
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:13
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:34
Чего спорить?
Там двойное преимущество - и 500 грн по пайпасу и в банкоматах лояльнее.
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:13
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:27
Re: Альфа-Банк
Альоша,поменяй тарифы за газ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 08 гру, 2018 13:41
Мизантрóп, яка цифірь має бути?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 08 гру, 2018 14:07
та не заморачивайтесь, платите скока считаете нужным, у нас похоже уже анарХия в коммунале
Вот у меня КиївГазЕнерджи светит в своей кабине(без счетчика, тока газплита, 1 прописаный, без субсидии):
ЦІНА ЗА М³ 8,54892 ₴
Однако он же через аХрИХаторАфф выставляет сл. суммы
Поря: сума рахунку: 42.35 грн, борг: 0.00 грн
Изя: Долг 0 грн. Начислено 22.96 грн.
Приват 22.96
иПэй 22.96
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 гру, 2018 14:12
Леша потом компенсирует, если вдруг чего не так за свой счет. А если отключат - за долги, то пустит к себе погреться помыться...
Додано: Суб 08 гру, 2018 14:54
Re: Альфа-Банк
так МЫ и не платим уже)) вся комуналь на депо! Стату по стране делаЕМ тоже .Я так,для порядку.Мне еще интересно када ссыль на тарифы пенсов починят.Сумму прописью чинили месяца 3
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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