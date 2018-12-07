так я и не плачу уже)) вся комуналь на депо! Стату по стране делаю тоже.Я так,для порядку.Мне еще интересно када ссыль на тарифы пенсов починят.Сумму прописью чинили месяца 3
У меня вот пенсу-субсиданту ГИОЦ выставил за коммуналь 1800грн, у неё пенсия чуток больше 1500, а субсидия с сентября на рассмотрении и бабулька боится не платить, т.к. из-за задолженности могут вааще не начислить субсидию В прошлых годах субсидию начислили ток в декабре, и всю переплату возвращали цельный год, но так и не вернули полностью, а сменили хозяина Теперь пенсу для возврата 300..400грн нуна написать претензию и открыть счет в банке
clientage ну у правильных тимуровцев старики в почете должны быть ВСЕХДА! ток чет 2015-го не видно(мож на 4 строки их хватило ток),а ведь с первого класса вместе Статус шо "недіюча"? Подозреваю тада,шо прописанты или члены-гастрики уже учтены... Или бешенный кешбек получала
Мизантрóп написав:clientage ну у правильных тимуровцев старики в почете должны быть ВСЕХДА! ток чет 2015-го не видно(мож на 4 строки их хватило ток),а ведь с первого класса вместе Статус шо "недіюча"? Подозреваю тада,шо прописанты или члены-гастрики уже учтены... Или бешенный кешбек получала
Насколько знаю, по многим городам уже второй месяц на этом ресурсе было у всех "недіюча". Такой статус выставили в одно из воскресений, тогда до ресурса нельзя было подключиться, видно было шерстили всю базу. Вот сегодня появилось по нашему городу включенные субс. Возможно и по другим появится.