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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6465646664676468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:04

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:та не заморачивайтесь
так я и не плачу уже)) вся комуналь на депо! Стату по стране делаю тоже.Я так,для порядку.Мне еще интересно када ссыль на тарифы пенсов починят.Сумму прописью чинили месяца 3 :mrgreen:

У меня вот пенсу-субсиданту ГИОЦ выставил за коммуналь 1800грн, у неё пенсия чуток больше 1500, а субсидия с сентября на рассмотрении и бабулька боится не платить, т.к. из-за задолженности могут вааще не начислить субсидию :mrgreen:
В прошлых годах субсидию начислили ток в декабре, и всю переплату возвращали цельный год, но так и не вернули полностью, а сменили хозяина :mrgreen: Теперь пенсу для возврата 300..400грн нуна написать претензию и открыть счет в банке :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:14

clientage через реестр бабулю пропустить- если порядок-нех платить!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:24

  Мизантрóп написав:clientage через реестр бабулю пропустить- если порядок-нех платить!

Это здесь посмотреть https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ ?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:33

lel ага
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:37

  lel написав:
  Мизантрóп написав:clientage через реестр бабулю пропустить- если порядок-нех платить!

Это здесь посмотреть https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ ?

она там есть до весны, лето-осень уже нема :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:52

clientage ну у правильных тимуровцев старики в почете должны быть ВСЕХДА! ток чет 2015-го не видно(мож на 4 строки их хватило ток),а ведь с первого класса вместе :roll: Зображення
Статус шо "недіюча"? Подозреваю тада,шо прописанты или члены-гастрики уже учтены...
Или бешенный кешбек получала :D :D :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:27

  Мизантрóп написав:clientage ну у правильных тимуровцев старики в почете должны быть ВСЕХДА! ток чет 2015-го не видно(мож на 4 строки их хватило ток),а ведь с первого класса вместе :roll: Зображення
Статус шо "недіюча"? Подозреваю тада,шо прописанты или члены-гастрики уже учтены...
Или бешенный кешбек получала :D :D :D

Насколько знаю, по многим городам уже второй месяц на этом ресурсе было у всех "недіюча". Такой статус выставили в одно из воскресений, тогда до ресурса нельзя было подключиться, видно было шерстили всю базу. Вот сегодня появилось по нашему городу включенные субс. Возможно и по другим появится.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:31

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:Альоша,поменяй тарифы за газ...

та не заморачивайтесь, платите скока считаете нужным, у нас похоже уже анарХия в коммунале :mrgreen:
Вот у меня КиївГазЕнерджи светит в своей кабине(без счетчика, тока газплита, 1 прописаный, без субсидии):
ЦІНА ЗА М³ 8,54892 ₴
Однако он же через аХрИХаторАфф выставляет сл. суммы :)
Поря: сума рахунку: 42.35 грн, борг: 0.00 грн
Изя: Долг 0 грн. Начислено 22.96 грн.
Приват 22.96
иПэй 22.96

Это ерунда. У нас горгаз доначислил с 2015 года по тройным нормам долги, и у людей счета за месяц с долгом по несколько тысяч грн прилетели. :mrgreen: И это тем у кого одна газплита.
Востаннє редагувалось cdj2 в Суб 08 гру, 2018 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:32

  Мизантрóп написав:Альоша,поменяй тарифы за газ
https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-inf ... a-gaz.html
Зображення

Так тут вы сами можете вписать.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:22

  wig написав:По валюте - курс к тугрикам у Визы хуже, а после вхождения в банк Михайловских, применяется курс даже не самой Визы, а какой-то левый.


Применяется курс МПС VISA, тут вариантов нет. А вот дальше банк берет за конвертацию уже под 2% и прикидываются белыми овечками, мол ДБО и бла-бла-бла и тарифы не причем. И на все вопросы ответ один, даже от местного представителя, у нас всё правильно и жалуетесь письменно.
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