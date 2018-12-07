так я и не плачу уже)) вся комуналь на депо! Стату по стране делаю тоже.Я так,для порядку.Мне еще интересно када ссыль на тарифы пенсов починят.Сумму прописью чинили месяца 3
У меня вот пенсу-субсиданту ГИОЦ выставил за коммуналь 1800грн, у неё пенсия чуток больше 1500, а субсидия с сентября на рассмотрении и бабулька боится не платить, т.к. из-за задолженности могут вааще не начислить субсидию В прошлых годах субсидию начислили ток в декабре, и всю переплату возвращали цельный год, но так и не вернули полностью, а сменили хозяина Теперь пенсу для возврата 300..400грн нуна написать претензию и открыть счет в банке
clientage ну у правильных тимуровцев старики в почете должны быть ВСЕХДА! ток чет 2015-го не видно(мож на 4 строки их хватило ток),а ведь с первого класса вместе Статус шо "недіюча"? Подозреваю тада,шо прописанты или члены-гастрики уже учтены... Или бешенный кешбек получала
Мизантрóп написав:clientage ну у правильных тимуровцев старики в почете должны быть ВСЕХДА! ток чет 2015-го не видно(мож на 4 строки их хватило ток),а ведь с первого класса вместе Статус шо "недіюча"? Подозреваю тада,шо прописанты или члены-гастрики уже учтены... Или бешенный кешбек получала
Насколько знаю, по многим городам уже второй месяц на этом ресурсе было у всех "недіюча". Такой статус выставили в одно из воскресений, тогда до ресурса нельзя было подключиться, видно было шерстили всю базу. Вот сегодня появилось по нашему городу включенные субс. Возможно и по другим появится.
та не заморачивайтесь, платите скока считаете нужным, у нас похоже уже анарХия в коммунале Вот у меня КиївГазЕнерджи светит в своей кабине(без счетчика, тока газплита, 1 прописаный, без субсидии): ЦІНА ЗА М³ 8,54892 ₴ Однако он же через аХрИХаторАфф выставляет сл. суммы Поря: сума рахунку: 42.35 грн, борг: 0.00 грн Изя: Долг 0 грн. Начислено 22.96 грн. Приват 22.96 иПэй 22.96
Это ерунда. У нас горгаз доначислил с 2015 года по тройным нормам долги, и у людей счета за месяц с долгом по несколько тысяч грн прилетели. И это тем у кого одна газплита.
Востаннє редагувалось cdj2 в Суб 08 гру, 2018 17:36, всього редагувалось 1 раз.
wig написав:По валюте - курс к тугрикам у Визы хуже, а после вхождения в банк Михайловских, применяется курс даже не самой Визы, а какой-то левый.
Применяется курс МПС VISA, тут вариантов нет. А вот дальше банк берет за конвертацию уже под 2% и прикидываются белыми овечками, мол ДБО и бла-бла-бла и тарифы не причем. И на все вопросы ответ один, даже от местного представителя, у нас всё правильно и жалуетесь письменно.