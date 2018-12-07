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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6466646764686469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:27

Бессрочный под 14% !

Сума вкладу
50 000,00

UAH
до вимоги
UAH 14%
Щомісяця приєднувати відсотки до суми вкладу (капіталізація)
Умови:
Строк депозиту: безстроковий
Мінімальна сума вкладу: 50 000 грн
Поповнення вкладу: допускається, без обмежень
Часткова видача вкладу: допускається, без обмежень, при збережені мінімальної суми вкладу - 50 000 грн
Закриття депозиту: без зміни процентної ставки

Я правильно понимаю , что если не снимать остаток в размере 50 000 грн , то на всю сумму вклада будет действовать ставка 14% или все-таки в Договоре ( акцепте ) есть пункт про понижения ставки или увеличения неснижаемого остатка до 500 000 , например ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:35

Re: Альфа-Банк

Вклад бессрочный. В данный момент 14% г действует на всю сумму.

Процентна ставка - 14,00% річних UAH.
Термін розміщення – безстроковий;
Поповнення вкладу дозволено;
Валюта вкладу - Національна валюта України;
Мінімальна сума вкладу - 50 000,00 UAH;
Незнижувальний залишок по вкладу - 50 000,00 UAH
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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