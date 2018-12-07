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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:27
Сума вкладу
50 000,00
UAH
до вимоги
UAH 14%
Щомісяця приєднувати відсотки до суми вкладу (капіталізація)
Умови:
Строк депозиту: безстроковий
Мінімальна сума вкладу: 50 000 грн
Поповнення вкладу: допускається, без обмежень
Часткова видача вкладу: допускається, без обмежень, при збережені мінімальної суми вкладу - 50 000 грн
Закриття депозиту: без зміни процентної ставки
Я правильно понимаю , что если не снимать остаток в размере 50 000 грн , то на всю сумму вклада будет действовать ставка 14% или все-таки в Договоре ( акцепте ) есть пункт про понижения ставки или увеличения неснижаемого остатка до 500 000 , например ?
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 08 гру, 2018 19:35
Вклад бессрочный. В данный момент 14% г действует на всю сумму.
Процентна ставка - 14,00% річних UAH.
Термін розміщення – безстроковий;
Поповнення вкладу дозволено;
Валюта вкладу - Національна валюта України;
Мінімальна сума вкладу - 50 000,00 UAH;
Незнижувальний залишок по вкладу - 50 000,00 UAH
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Суб 08 гру, 2018 20:13
sens написав:
Я правильно понимаю , что если не снимать остаток в размере 50 000 грн , то на всю сумму вклада будет действовать ставка 14% или все-таки в Договоре ( акцепте ) есть пункт про понижения ставки или увеличения неснижаемого остатка до 500 000 , например ?
неснижаемый остаток НИЗЗЯ увеличить, тока 50К
Этот остаток никак низзя снять, кроме как завкрыв договор
Вот работает ли закрытие через МАБ еще нуна проверить
МОж вы пограєтеся 50К туда-сюда в течение 3х дней и проверите фунциклирование ентой фичи у смузистов?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:30
kucher_oleg_ua написав:
Применяется курс МПС VISA, тут вариантов нет. А вот дальше банк берет за конвертацию уже под 2%
Вы если не в курсе товарищ, не пишите.
Комиссия за конвертацию в Альфа-банке идет отдельной строкой в выписке, и мы ее тут не обсуждаем. Курс соответствовал курсу Визы до 2016-го года, пока в банк не пришли михайловские "Беженцы". Сейчас же он не понятно какой, и это массово обсуждалось на форуме, как только пользователи заметили подвох.
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wig
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Додано: Суб 08 гру, 2018 20:58
чего-то сегодня терминал укрсоца в Ашане отелонил две макси от Альфы...
Транзакція відхилена
Код помилки: 05
Отказ (05)
Было две попытки на одном терминале, потом притащили второй там тоже самое, попробовал вторую макси и там отказ...
При этом каждый раз просило пин - пин вводил правильный. После 4-х неудач достал Моно (на ней хоть было что-то) и оплата прошла (на всех трех картах пин одинаковый если, что)
После этого в другом магазе на терминале аваля все было ок...
Вот так укрсоц дружит с альфой
или это альфа спецом, чтобы не кешбечить?
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ol_zy
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Додано: Суб 08 гру, 2018 21:29
ol_zy написав:
чего-то сегодня терминал укрсоца в Ашане отелонил две макси от Альфы...
Транзакція відхилена
Код помилки: 05
Отказ (05)
Было две попытки на одном терминале, потом притащили второй там тоже самое, попробовал вторую макси и там отказ...
При этом каждый раз просило пин - пин вводил правильный. После 4-х неудач достал Моно (на ней хоть было что-то) и оплата прошла (на всех трех картах пин одинаковый если, что)
После этого в другом магазе на терминале аваля все было ок...
Вот так укрсоц дружит с альфой
или это альфа спецом, чтобы не кешбечить?
Был некоторый период отказов по картам во время около 16:30. Блек и ЭКО по приват терминалу.
Потом в 16:37 таки прошла операция.
Походу проблемы были с алловым процессингом.
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curiousobro
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