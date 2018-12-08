Додано: Нед 09 гру, 2018 03:32

cdj2

за видео спасибо канеш, но я видел эту кнопку. и информация которая там подана - это бледная тень того что было раньше.

от например я задавал вопрос офпреду что значит по сакайпас платинум начисление миль до 10. она пояснила. но где эту инфу банк спрятал от клиентов? не все же на форум ходят. раньше она была в виде отдельного документа в перечне а не сныканной где то в недрах кнопки детально. или например условия по программе начисления фантиков эко. или программа начисления кешбека по максимке. я не могу найти ни одного официального документа согласно которых действуют все бонусные программы.

куда дели остальные додатки уже нашел - их из карт перетащили в общий список в раздел договора. в принципе логично так как додатки касались не конкретной карты а вообще условий обслуживания.