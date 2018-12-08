cdj2 за видео спасибо канеш, но я видел эту кнопку по карте Максимум. но попробуйте найти эту кнопку у карты Эко-Максимум. или Альфа Sky Pass Platinum. или по карте Альфа-Connect. Так что если по карте Максимум найти можно условия по бонусам то по остальным картам нет. Я не даром спросил офпреда где эта инфа. По другим картам они тупо на старых страницах поудаляли все ссылки на доки оставив только ссылку на тарифы. По карте Максимум это единственная страница заказа с переделанным дизайном.
ЗЫ и честно говоря прятать такие важные документы которые клиент обязан читать перед оформлением карты за такой маленькой и невзрачной кнопочкой "Додатково" у меня вызывает ощущение что банк хочет что бы клиенты соглашались на все не читая. Что бы потом можно было что хочешь менять а клиент и не знает к чему апеллировать.
mephala написав:ЗЫ и честно говоря прятать такие важные документы которые клиент обязан читать перед оформлением карты за такой маленькой и невзрачной кнопочкой "Додатково" у меня вызывает ощущение что банк хочет что бы клиенты соглашались на все не читая. Что бы потом можно было что хочешь менять а клиент и не знает к чему апеллировать.
90% даже не написанные.
я думаю что они не хотят финансировать изменения какие-то внутри банка. Так как спекулятивная прибыль сейчас.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
kucher_oleg_ua написав:Применяется курс МПС VISA, тут вариантов нет. А вот дальше банк берет за конвертацию уже под 2%
Вы если не в курсе товарищ, не пишите. Комиссия за конвертацию в Альфа-банке идет отдельной строкой в выписке, и мы ее тут не обсуждаем. Курс соответствовал курсу Визы до 2016-го года, пока в банк не пришли михайловские "Беженцы". Сейчас же он не понятно какой, и это массово обсуждалось на форуме, как только пользователи заметили подвох.
Пока были кошерные рассрочки "максимкой" нормально получалось. Теперь же встает вопрос, а чем оптимальнее оплатить например в Египте? Кредитка или их фунтики в банкомате с долларовой карты? Другие варианты?