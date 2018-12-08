Додано: Нед 09 гру, 2018 03:32

cdj2

за видео спасибо канеш, но я видел эту кнопку по карте Максимум. но попробуйте найти эту кнопку у карты Эко-Максимум. или Альфа Sky Pass Platinum. или по карте

Альфа-Connect.

Так что если по карте Максимум найти можно условия по бонусам то по остальным картам нет. Я не даром спросил офпреда где эта инфа.

По другим картам они тупо на старых страницах поудаляли все ссылки на доки оставив только ссылку на тарифы. По карте Максимум это единственная страница заказа с переделанным дизайном.



ЗЫ

и честно говоря прятать такие важные документы которые клиент обязан читать перед оформлением карты за такой маленькой и невзрачной кнопочкой "Додатково" у меня вызывает ощущение что банк хочет что бы клиенты соглашались на все не читая. Что бы потом можно было что хочешь менять а клиент и не знает к чему апеллировать.