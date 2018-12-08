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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6468646964706471>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 03:32

cdj2
за видео спасибо канеш, но я видел эту кнопку по карте Максимум. но попробуйте найти эту кнопку у карты Эко-Максимум. или Альфа Sky Pass Platinum. или по карте
Альфа-Connect.
Так что если по карте Максимум найти можно условия по бонусам то по остальным картам нет. Я не даром спросил офпреда где эта инфа.
По другим картам они тупо на старых страницах поудаляли все ссылки на доки оставив только ссылку на тарифы. По карте Максимум это единственная страница заказа с переделанным дизайном.

ЗЫ
и честно говоря прятать такие важные документы которые клиент обязан читать перед оформлением карты за такой маленькой и невзрачной кнопочкой "Додатково" у меня вызывает ощущение что банк хочет что бы клиенты соглашались на все не читая. Что бы потом можно было что хочешь менять а клиент и не знает к чему апеллировать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 06:01

  mephala написав:ЗЫ
и честно говоря прятать такие важные документы которые клиент обязан читать перед оформлением карты за такой маленькой и невзрачной кнопочкой "Додатково" у меня вызывает ощущение что банк хочет что бы клиенты соглашались на все не читая. Что бы потом можно было что хочешь менять а клиент и не знает к чему апеллировать.


90% даже не написанные.

я думаю что они не хотят финансировать изменения какие-то внутри банка. Так как спекулятивная прибыль сейчас.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:13

  wig написав:
  kucher_oleg_ua написав:Применяется курс МПС VISA, тут вариантов нет. А вот дальше банк берет за конвертацию уже под 2%

Вы если не в курсе товарищ, не пишите.
Комиссия за конвертацию в Альфа-банке идет отдельной строкой в выписке, и мы ее тут не обсуждаем. Курс соответствовал курсу Визы до 2016-го года, пока в банк не пришли михайловские "Беженцы". Сейчас же он не понятно какой, и это массово обсуждалось на форуме, как только пользователи заметили подвох.


Пока были кошерные рассрочки "максимкой" нормально получалось. Теперь же встает вопрос, а чем оптимальнее оплатить например в Египте? Кредитка или их фунтики в банкомате с долларовой карты? Другие варианты?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:08

  vcy написав: Теперь же встает вопрос, а чем оптимальнее оплатить например в Египте? Кредитка или их фунтики в банкомате с долларовой карты? Другие варианты?

Only cash!
На Что вы собираетесь тратиться в Египте? Если всё включено)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:18

  mihasik написав:
  vcy написав: Теперь же встает вопрос, а чем оптимальнее оплатить например в Египте? Кредитка или их фунтики в банкомате с долларовой карты? Другие варианты?

Only cash!
На Что вы собираетесь тратиться в Египте? Если всё включено)


Покупка СИМ карты для интернета, терминалы в маркетах тоже есть.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:07

  vcy написав:Пока были кошерные рассрочки "максимкой" нормально получалось. Теперь же встает вопрос, а чем оптимальнее оплатить например в Египте? Кредитка или их фунтики в банкомате с долларовой карты? Другие варианты?

Конкретно в Египте вопрос не стоит. Картой там только в некоторых отелях можно рассчитаться, и то, смотрят, как на при***. В маркетах, даже если висит наклейка "МС-Виса", вероятность, что терминал не сработает, процентов 90.
Впрочем, везде берут доллары, а в туристических местах и цена сразу в долларах. Сдача есть.
В банкомате, разве что, снять мелочевку на чаевые.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:10

  vcy написав:
  mihasik написав:
  vcy написав: Теперь же встает вопрос, а чем оптимальнее оплатить например в Египте? Кредитка или их фунтики в банкомате с долларовой карты? Другие варианты?

Only cash!
На Что вы собираетесь тратиться в Египте? Если всё включено)


Покупка СИМ карты для интернета, терминалы в маркетах тоже есть.


В Шарме ужасный 3джи, а цена на местные симки такая, что я предпочел платить 35 грн./100 мб за киевстаровский роуминг. Значительно дешевле вышло. Нал снимал в банкомате с кредитных с эко-максимум, без конвертации и комиссий. По приезду погасился в 0, заплатив минимальные проценты за наличку.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:28

  WachtAmRhein написав:В Шарме ужасный 3джи, а цена на местные симки такая, что я предпочел платить 35 грн./100 мб за киевстаровский роуминг. Значительно дешевле вышло. Нал снимал в банкомате с кредитных с эко-максимум, без конвертации и комиссий. По приезду погасился в 0, заплатив минимальные проценты за наличку.

Т.е., например, за 3000грн(~100уе) за 10дн под 26% годовых = 21грн => обнал с конвертацией за 0,71% от суммы. Шикаааарно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:30

Re: Альфа-Банк

  WachtAmRhein написав:В Шарме ужасный 3джи, а цена на местные симки такая, что я предпочел платить 35 грн./100 мб за киевстаровский роуминг.

Очень странно, только из Египта вернулись, в Хургаде обратные впечатления. Местный водафон с 3G (а иногда и 4G) работает получше киевского и намного лучше бесплатного отельного wifi :) За 150 фунтов (<10$) получается 12Гб трафика, а сейчас там акция - за те же деньги удвоенный трафик (24Гб). Есть тарифы и дешевле, с меньшим объемом.
В аэропорту есть киоск водафона, там оплатой картой принимают (правда неохотно:). Больше всего любят кеш в $ берут и по очень невыгодному курсу :)

PS. А вот наш lifecell подстроил подлянку, кто не знает будьте внимательны. В день снимает по 30 грн за пользование инетом в роуминге, формально только в случае использования, но тут есть подвох. Протокол 4G (LTE) так устроен, что передает пакеты с данными даже когда в телефоне отключена передача данных! И это считается как использование и снимается абонплата.
alik03
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:34

  clientage написав:Т.е., например, за 3000грн(~100уе) за 10дн под 26% годовых = 21грн => обнал с конвертацией за 0,71% от суммы. Шикаааарно

Можно и прямо там гасить после проводки. Все на анимации или в барах, а ты проверяешь через жуткий 3g или отельный WiFi, не провелся ли позавчерашний обнал.
wig
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