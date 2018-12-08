alik03 написав:

PS. А вот наш lifecell подстроил подлянку, кто не знает будьте внимательны. В день снимает по 30 грн за пользование инетом в роуминге, формально только в случае использования, но тут есть подвох. Протокол 4G (LTE) так устроен, что передает пакеты с данными даже когда в телефоне отключена ередача данных! И это считается как использование и снимается абонплата.