alik03 написав: PS. А вот наш lifecell подстроил подлянку, кто не знает будьте внимательны. В день снимает по 30 грн за пользование инетом в роуминге, формально только в случае использования, но тут есть подвох. Протокол 4G (LTE) так устроен, что передает пакеты с данными даже когда в телефоне отключена ередача данных! И это считается как использование и снимается абонплата.
А если откл.4г? Или это симка сама отправляет? П.с. нужно в лайфхаках тему создать. Какими картами и операторами пользоваться в турциях/египтах)
alik03 написав: PS. А вот наш lifecell подстроил подлянку, кто не знает будьте внимательны. В день снимает по 30 грн за пользование инетом в роуминге, формально только в случае использования, но тут есть подвох. Протокол 4G (LTE) так устроен, что передает пакеты с данными даже когда в телефоне отключена ередача данных! И это считается как использование и снимается абонплата.
Внимание! При потреблении услуги роумингового интернета в сети LTE (4G) происходят обусловленные особенностями стандарта LTE/4G короткие сеансы обмена данными даже при отключенном в настройках аппарата обмене данными. Во избежание подобных сеансов обмена данными в настройках аппарата следует задать тип сети 3G или 2G.
WachtAmRhein написав:В Шарме ужасный 3джи, а цена на местные симки такая, что я предпочел платить 35 грн./100 мб за киевстаровский роуминг. Значительно дешевле вышло. Нал снимал в банкомате с кредитных с эко-максимум, без конвертации и комиссий. По приезду погасился в 0, заплатив минимальные проценты за наличку.
Т.е., например, за 3000грн(~100уе) за 10дн под 26% годовых = 21грн => обнал с конвертацией за 0,71% от суммы. Шикаааарно
А если РД попадает в промежутке этих 10 дней? Тада ой!
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
WachtAmRhein написав:В Шарме ужасный 3джи, а цена на местные симки такая, что я предпочел платить 35 грн./100 мб за киевстаровский роуминг. Значительно дешевле вышло. Нал снимал в банкомате с кредитных с эко-максимум, без конвертации и комиссий. По приезду погасился в 0, заплатив минимальные проценты за наличку.
Т.е., например, за 3000грн(~100уе) за 10дн под 26% годовых = 21грн => обнал с конвертацией за 0,71% от суммы. Шикаааарно
А если РД попадает в промежутке этих 10 дней? Тада ой!
Тады Ой - накинут на те 3000 35%. боюсь дальше считать
WachtAmRhein написав:В Шарме ужасный 3джи, а цена на местные симки такая, что я предпочел платить 35 грн./100 мб за киевстаровский роуминг. Значительно дешевле вышло. Нал снимал в банкомате с кредитных с эко-максимум, без конвертации и комиссий. По приезду погасился в 0, заплатив минимальные проценты за наличку.
Т.е., например, за 3000грн(~100уе) за 10дн под 26% годовых = 21грн => обнал с конвертацией за 0,71% от суммы. Шикаааарно
Причём египетские банкоматы слыхом не слыхивали про лимит 1000грн на мастера, сыпят по 3000 тугриков за раз.
Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы. Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно. Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода.
Сделано на уровне с Моней и тасей с ее бонусным счётом.
curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы. Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно. Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода.
Сделано на уровне с Моней и тасей с ее бонусным счётом.
что за орешки?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847