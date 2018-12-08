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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6469647064716472>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:48

  wig написав:
  clientage написав:Т.е., например, за 3000грн(~100уе) за 10дн под 26% годовых = 21грн => обнал с конвертацией за 0,71% от суммы. Шикаааарно

Можно и прямо там гасить после проводки. Все на анимации или в барах, а ты проверяешь через жуткий 3g или отельный WiFi, не провелся ли позавчерашний обнал.

Ну понятно, а вот если инета таки нема, то, в принципе, потери оч. сносные выходят полюбэ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:52

  alik03 написав:
PS. А вот наш lifecell подстроил подлянку, кто не знает будьте внимательны. В день снимает по 30 грн за пользование инетом в роуминге, формально только в случае использования, но тут есть подвох. Протокол 4G (LTE) так устроен, что передает пакеты с данными даже когда в телефоне отключена ередача данных! И это считается как использование и снимается абонплата.

А если откл.4г? Или это симка сама отправляет?
П.с. нужно в лайфхаках тему создать. Какими картами и операторами пользоваться в турциях/египтах)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:56

  mihasik написав:
  alik03 написав:
PS. А вот наш lifecell подстроил подлянку, кто не знает будьте внимательны. В день снимает по 30 грн за пользование инетом в роуминге, формально только в случае использования, но тут есть подвох. Протокол 4G (LTE) так устроен, что передает пакеты с данными даже когда в телефоне отключена ередача данных! И это считается как использование и снимается абонплата.

А если откл.4г? Или это симка сама отправляет?

Да, одна из рекомендаций отключить 4G на этой симке. Некоторые операторы об этом честно предупреждают, правда не украинские :) Например здесь
https://www.elisa.ee/ru/eraklient/inter ... g-internet

Внимание! При потреблении услуги роумингового интернета в сети LTE (4G) происходят обусловленные особенностями стандарта LTE/4G короткие сеансы обмена данными даже при отключенном в настройках аппарата обмене данными. Во избежание подобных сеансов обмена данными в настройках аппарата следует задать тип сети 3G или 2G.
alik03
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:02

  alik03 написав:Да, одна из рекомендаций отключить 4G на этой симке. Некоторые операторы об этом честно предупреждают, правда не украинские

На сайте лайфа тоже есть подобное предупреждение. Ссылку лень искать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:25

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:В Шарме ужасный 3джи, а цена на местные симки такая, что я предпочел платить 35 грн./100 мб за киевстаровский роуминг. Значительно дешевле вышло. Нал снимал в банкомате с кредитных с эко-максимум, без конвертации и комиссий. По приезду погасился в 0, заплатив минимальные проценты за наличку.

Т.е., например, за 3000грн(~100уе) за 10дн под 26% годовых = 21грн => обнал с конвертацией за 0,71% от суммы. Шикаааарно :)


А если РД попадает в промежутке этих 10 дней? Тада ой!
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:28

  VLADPn написав:
  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:В Шарме ужасный 3джи, а цена на местные симки такая, что я предпочел платить 35 грн./100 мб за киевстаровский роуминг. Значительно дешевле вышло. Нал снимал в банкомате с кредитных с эко-максимум, без конвертации и комиссий. По приезду погасился в 0, заплатив минимальные проценты за наличку.

Т.е., например, за 3000грн(~100уе) за 10дн под 26% годовых = 21грн => обнал с конвертацией за 0,71% от суммы. Шикаааарно :)


А если РД попадает в промежутке этих 10 дней? Тада ой!

Тады Ой - накинут на те 3000 35%. боюсь дальше считать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:02

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:В Шарме ужасный 3джи, а цена на местные симки такая, что я предпочел платить 35 грн./100 мб за киевстаровский роуминг. Значительно дешевле вышло. Нал снимал в банкомате с кредитных с эко-максимум, без конвертации и комиссий. По приезду погасился в 0, заплатив минимальные проценты за наличку.

Т.е., например, за 3000грн(~100уе) за 10дн под 26% годовых = 21грн => обнал с конвертацией за 0,71% от суммы. Шикаааарно :)


Причём египетские банкоматы слыхом не слыхивали про лимит 1000грн на мастера, сыпят по 3000 тугриков за раз.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:31

Орехи орешки

Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы.
Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно.
Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода.

Сделано на уровне с Моней и тасей с ее бонусным счётом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:07

  curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы.
Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно.
Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода.

Сделано на уровне с Моней и тасей с ее бонусным счётом.


что за орешки?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:12

це
https://cashuclub.com.ua/
+50грн !
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greenozon
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