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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:21
tarasum написав:
Які умови ощадного Депозитка? Потрібно відкривати пакет послуг?
пакет услуг можно не открывать, но тогда любые действия только через менеджера в отделении...
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:24
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:29
curiousobro написав:
Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы.
Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно.
Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода...
Ага, теперь в листочек, где жена записала что покупать, надо добавлять какими суммами
Инструкция по походу в супермаркет называется
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:33
Stringer написав: curiousobro написав:
Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы.
Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно.
Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода...
Ага, теперь в листочек, где жена записала что покупать, надо добавлять какими суммами
Инструкция по походу в супермаркет называется
Оплата товара на кассе частями. Мона даже 5..6 частей сварганить с нужным шагом: 50-70-90-120... Хай всем будет весело
Блиин, а мона под Ультру Мастер заказать?
Почему бы Алке не предложить/разрешить погашать покупку частями?
... делайте хоть что-нибудь!
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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