пакет услуг можно не открывать, но тогда любые действия только через менеджера в отделении...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:21
пакет услуг можно не открывать, но тогда любые действия только через менеджера в отделении...
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:24
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:29
Ага, теперь в листочек, где жена записала что покупать, надо добавлять какими суммами
Инструкция по походу в супермаркет называется
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:33
Оплата товара на кассе частями. Мона даже 5..6 частей сварганить с нужным шагом: 50-70-90-120... Хай всем будет весело
Блиин, а мона под Ультру Мастер заказать?
Почему бы Алке не предложить/разрешить погашать покупку частями?
... делайте хоть что-нибудь!
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