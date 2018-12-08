tarasum написав:Які умови ощадного Депозитка? Потрібно відкривати пакет послуг?
пакет услуг можно не открывать, но тогда любые действия только через менеджера в отделении...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы. Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно. Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода...
Ага, теперь в листочек, где жена записала что покупать, надо добавлять какими суммами Инструкция по походу в супермаркет называется
curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы. Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно. Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода...
Ага, теперь в листочек, где жена записала что покупать, надо добавлять какими суммами Инструкция по походу в супермаркет называется
Оплата товара на кассе частями. Мона даже 5..6 частей сварганить с нужным шагом: 50-70-90-120... Хай всем будет весело Блиин, а мона под Ультру Мастер заказать? Почему бы Алке не предложить/разрешить погашать покупку частями?
curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы. Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно. Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода.
Сделано на уровне с Моней и тасей с ее бонусным счётом.
а мне приглянулся тревел новый. от размышляю может перейти с эко на нее. если алла не сдуется то одно из лучших предложений на рынке ИМХО.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 09 гру, 2018 15:15, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы. Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно. Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода...
Ага, теперь в листочек, где жена записала что покупать, надо добавлять какими суммами Инструкция по походу в супермаркет называется
Оплата товара на кассе частями. Мона даже 5..6 частей сварганить с нужным шагом: 50-70-90-120... Хай всем будет весело Блиин, а мона под Ультру Мастер заказать? Почему бы Алке не предложить/разрешить погашать покупку частями?