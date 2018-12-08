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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6470647164726473>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:21

  tarasum написав:Які умови ощадного Депозитка? Потрібно відкривати пакет послуг?

пакет услуг можно не открывать, но тогда любые действия только через менеджера в отделении...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:24

  greenozon написав:це
https://cashuclub.com.ua/

https://alfabank.ua/about/press/otrimuj ... -club-2967
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:29

  curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы.
Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно.
Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода...

Ага, теперь в листочек, где жена записала что покупать, надо добавлять какими суммами :mrgreen:
Инструкция по походу в супермаркет называется
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:33

  Stringer написав:
  curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы.
Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно.
Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода...

Ага, теперь в листочек, где жена записала что покупать, надо добавлять какими суммами :mrgreen:
Инструкция по походу в супермаркет называется

Оплата товара на кассе частями. Мона даже 5..6 частей сварганить с нужным шагом: 50-70-90-120... Хай всем будет весело :mrgreen:
Блиин, а мона под Ультру Мастер заказать? :wink:
Почему бы Алке не предложить/разрешить погашать покупку частями?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:57

  curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы.
Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно.
Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода.

Сделано на уровне с Моней и тасей с ее бонусным счётом.

а мне приглянулся тревел новый. от размышляю может перейти с эко на нее. если алла не сдуется то одно из лучших предложений на рынке ИМХО.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 09 гру, 2018 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:59

  clientage написав:
  Stringer написав:
  curiousobro написав:Итак, опытное испытание орехами оставляет довольно приятное впечатление по сравнению с остальными КБ программами от аллы.
Все интерактивно - начисления видны в онлайне, вывод также происходит мгновенно.
Стратегия вывода - при каждом походе в супер делать покупку на сумму ~50 грн, чтобы всегда был пул покупок, доступных для вывода...

Ага, теперь в листочек, где жена записала что покупать, надо добавлять какими суммами :mrgreen:
Инструкция по походу в супермаркет называется

Оплата товара на кассе частями. Мона даже 5..6 частей сварганить с нужным шагом: 50-70-90-120... Хай всем будет весело :mrgreen:
Блиин, а мона под Ультру Мастер заказать? :wink:
Почему бы Алке не предложить/разрешить погашать покупку частями?

За 200 грн в год оформляется карбон с мастером :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:06

curiousobro, да вот уже задумался :wink:
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:13

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Блиин, а мона под Ультру Мастер заказать?

А зачем?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:16

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ну гулять, так гулять :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:20

Re: Альфа-Банк

Тю... Я и свои баллы не знаю куда девать...
Vorlon
 
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