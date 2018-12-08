ну а вдруг
да и просто пограться
хотя мож я Пульсом побалуюсь иногда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:22
ну а вдруг
да и просто пограться
хотя мож я Пульсом побалуюсь иногда
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:24
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:33
в смысле кастрировали? а что именно?
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:36
Re: Альфа-Банк
Вопрос офпреду по карте тревел.
Банк разработал новую программу орешков где для вывода накопленной суммы орехов их должно хватать на всю сумму чека который возмещают. В свете этого встал вопрос - а по новой карте тревел такая же схема при выводе или можно частично возмещать сумму чека по билетам?
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:54
Заметил что пополнение карты с ощадного депозита через сайт МАБ - происходит быстро (не совсем мгновенно, но за несколько минут). При этом в мобильном приложении пополнение карты с депозита происходит очень медленно, похоже как будто по регламенту СЭП (а в выходные вообще не проходит). Совсем ведь неудобно.
Есть ли способ быстрого пополнения из моб.приложения?
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:02
Re: Альфа-Банк
Так і є. Веб-версія працює майже онлайн, а мобільна по регламенту СЕП. Півроку тому обіцяли виправити, здається, в грудні з виходом оновленої версії.
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