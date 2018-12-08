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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:22
ну а вдруг
да и просто пограться
хотя мож я Пульсом побалуюсь иногда
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:24
clientage написав:curiousobro
, да вот уже задумался
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю
Чрэвато
Комфорт каструвалы на входящчий п2п вроде
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curiousobro
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:33
curiousobro написав: clientage написав:curiousobro
, да вот уже задумался
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю
Чрэвато
Комфорт каструвалы на входящчий п2п вроде
в смысле кастрировали? а что именно?
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mephala
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:36
Вопрос офпреду по карте тревел.
Банк разработал новую программу орешков где для вывода накопленной суммы орехов их должно хватать на всю сумму чека который возмещают. В свете этого встал вопрос - а по новой карте тревел такая же схема при выводе или можно частично возмещать сумму чека по билетам?
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mephala
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:54
Заметил что пополнение карты с ощадного депозита через сайт МАБ - происходит быстро (не совсем мгновенно, но за несколько минут). При этом в мобильном приложении пополнение карты с депозита происходит очень медленно, похоже как будто по регламенту СЭП (а в выходные вообще не проходит). Совсем ведь неудобно.
Есть ли способ быстрого пополнения из моб.приложения?
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alik03
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:02
alik03 написав: похоже как будто по регламенту СЭП (а в выходные вообще не проходит). Совсем ведь неудобно.
Есть ли способ быстрого пополнения из моб.приложения?
Так і є. Веб-версія працює майже онлайн, а мобільна по регламенту СЕП. Півроку тому обіцяли виправити, здається, в грудні з виходом оновленої версії.
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stryzhko
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:17
clientage написав:curiousobro
, да вот уже задумался
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю
Не поделитесь ссылкой? Не могу найти акцию про обмен на бесконтакт.
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Alexey_k9
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:23
viewtopic.php?p=4519762#p4519762
Alexey_k9 написав: clientage написав:curiousobro
, да вот уже задумался
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю
Не поделитесь ссылкой? Не могу найти акцию про обмен на бесконтакт.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:24
mephala написав: curiousobro написав: clientage написав:curiousobro
, да вот уже задумался
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю
Чрэвато
Комфорт каструвалы на входящчий п2п вроде
в смысле кастрировали? а что именно?
В пятницу 3 раза через тас2ю пыталась перевести сыну на комфорт - все 3 раза был возврат. Наверное curiousobro это и имел ввиду, говоря про кастрацию
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:35
mephala написав:
Вопрос офпреду по карте тревел.
Банк разработал новую программу орешков где для вывода накопленной суммы орехов их должно хватать на всю сумму чека который возмещают. В свете этого встал вопрос - а по новой карте тревел такая же схема при выводе или можно частично возмещать сумму чека по билетам?
Такая же схема - пользуюсь тревелом - сумму покупки можно погасить только полностью. Плюс с 05.12 установили минимальную сумму чека, которую можно погасить - 250 грн., до 05.12 ограничений не было.
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