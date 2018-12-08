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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6471647264736474>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:22

ну а вдруг
да и просто пограться :)
хотя мож я Пульсом побалуюсь иногда
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:24

  clientage написав:curiousobro, да вот уже задумался :wink:
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю

Чрэвато
Комфорт каструвалы на входящчий п2п вроде
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:33

  curiousobro написав:
  clientage написав:curiousobro, да вот уже задумался :wink:
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю

Чрэвато
Комфорт каструвалы на входящчий п2п вроде

в смысле кастрировали? а что именно?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:36

Re: Альфа-Банк

Вопрос офпреду по карте тревел.
Банк разработал новую программу орешков где для вывода накопленной суммы орехов их должно хватать на всю сумму чека который возмещают. В свете этого встал вопрос - а по новой карте тревел такая же схема при выводе или можно частично возмещать сумму чека по билетам?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:54

Заметил что пополнение карты с ощадного депозита через сайт МАБ - происходит быстро (не совсем мгновенно, но за несколько минут). При этом в мобильном приложении пополнение карты с депозита происходит очень медленно, похоже как будто по регламенту СЭП (а в выходные вообще не проходит). Совсем ведь неудобно.
Есть ли способ быстрого пополнения из моб.приложения?
alik03
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:02

Re: Альфа-Банк

alik03 написав: похоже как будто по регламенту СЭП (а в выходные вообще не проходит). Совсем ведь неудобно.
Есть ли способ быстрого пополнения из моб.приложения?

Так і є. Веб-версія працює майже онлайн, а мобільна по регламенту СЕП. Півроку тому обіцяли виправити, здається, в грудні з виходом оновленої версії.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:17

  clientage написав:curiousobro, да вот уже задумался :wink:
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю


Не поделитесь ссылкой? Не могу найти акцию про обмен на бесконтакт.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:23

  Alexey_k9 написав:
  clientage написав:curiousobro, да вот уже задумался :wink:
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю


Не поделитесь ссылкой? Не могу найти акцию про обмен на бесконтакт.

viewtopic.php?p=4519762#p4519762
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:24

  mephala написав:
  curiousobro написав:
  clientage написав:curiousobro, да вот уже задумался :wink:
но мож просто откатиться на Комфорт, да выпустить 2ю под валюту за 150?
Там Алка обещает бесконтакт нашару сделать или как?
В Г-пэй полюбому все позапихиваю

Чрэвато
Комфорт каструвалы на входящчий п2п вроде

в смысле кастрировали? а что именно?

В пятницу 3 раза через тас2ю пыталась перевести сыну на комфорт - все 3 раза был возврат. Наверное curiousobro это и имел ввиду, говоря про кастрацию :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:35

  mephala написав:Вопрос офпреду по карте тревел.
Банк разработал новую программу орешков где для вывода накопленной суммы орехов их должно хватать на всю сумму чека который возмещают. В свете этого встал вопрос - а по новой карте тревел такая же схема при выводе или можно частично возмещать сумму чека по билетам?

Такая же схема - пользуюсь тревелом - сумму покупки можно погасить только полностью. Плюс с 05.12 установили минимальную сумму чека, которую можно погасить - 250 грн., до 05.12 ограничений не было.
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