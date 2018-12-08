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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6471647264736474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:37

Re: Альфа-Банк

stryzhko написав:
alik03 написав: похоже как будто по регламенту СЭП (а в выходные вообще не проходит). Совсем ведь неудобно.
Есть ли способ быстрого пополнения из моб.приложения?

Так і є. Веб-версія працює майже онлайн, а мобільна по регламенту СЕП. Півроку тому обіцяли виправити, здається, в грудні з виходом оновленої версії.
Веб работает полностью онлайн. Просто нужно время на синхрон.

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  #<1 ... 6471647264736474
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