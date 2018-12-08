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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:37
stryzhko написав:
alik03 написав: похоже как будто по регламенту СЭП (а в выходные вообще не проходит). Совсем ведь неудобно.
Есть ли способ быстрого пополнения из моб.приложения?
Так і є. Веб-версія працює майже онлайн, а мобільна по регламенту СЕП. Півроку тому обіцяли виправити, здається, в грудні з виходом оновленої версії.
Веб работает полностью онлайн. Просто нужно время на синхрон.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:24
Кассандра написав:
В пятницу 3 раза через тас2ю пыталась перевести сыну на комфорт - все 3 раза был возврат. Наверное curiousobro это и имел ввиду, говоря про кастрацию
я пользуюсь сервисом аллы в мабе на главной странице то проблем пока не замечал...
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:53
cdj2 написав:Веб работает полностью онлайн. Просто нужно время на синхрон.
І давно він працює онлайн після 22.00, наприклад? Останній раз пару тижнів тому крім "Сервіс тимчасово не доступний" ніякого онлайн не було. Доводилося чекати до ранку. Або відправляти через додаток, щоб автоматично відправився зранку найближчого робочого дня по регламенту СЕП. Тепер повністю онлайн 24/7?
Востаннє редагувалось stryzhko
в Нед 09 гру, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:56
stryzhko написав:
cdj2 написав:Веб работает полностью онлайн. Просто нужно время на синхрон.
І давно він працює онлайн після 22.00, наприклад? Останній раз пару тижнів тому крім "Сервіс тимчасово не доступний" ніякого онлайн не було. Доводилося чекати до ранку. Тепер повністю онлайн 24/7?
вы не правильно понимаете в Але значение термина 24/7 - если 7 часов в сутки работает, то это уже хорошо...
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:59
ТЕА написав: stryzhko написав: cdj2 написав:
вы не правильно понимаете в Але значение термина 24/7 - если 7 часов в сутки работает, то это уже хорошо...
Та я розумію і саме це мав на увазі під терміном "майже онлайн"))) Думав, може щось покращили останнім часом і пропустив цей нюанс.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 19:03
Продовжив депозит в євро на рік сума не велика та депозит в доларах майже п’ять тис на півроку на довший термін боюсь відкривати дивлячись на ситуацію з банками та агресивного сусіда
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 09 гру, 2018 19:08
curiousobro написав:
За 200 грн в год оформляется карбон с мастером
Только гривнёвый.
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