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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6471647264736474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 930
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 930
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:37

Re: Альфа-Банк

stryzhko написав:
alik03 написав: похоже как будто по регламенту СЭП (а в выходные вообще не проходит). Совсем ведь неудобно.
Есть ли способ быстрого пополнения из моб.приложения?

Так і є. Веб-версія працює майже онлайн, а мобільна по регламенту СЕП. Півроку тому обіцяли виправити, здається, в грудні з виходом оновленої версії.
Веб работает полностью онлайн. Просто нужно время на синхрон.

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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:24

  Кассандра написав:В пятницу 3 раза через тас2ю пыталась перевести сыну на комфорт - все 3 раза был возврат. Наверное curiousobro это и имел ввиду, говоря про кастрацию :wink:

я пользуюсь сервисом аллы в мабе на главной странице то проблем пока не замечал...
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:53

Re: Альфа-Банк

cdj2 написав:Веб работает полностью онлайн. Просто нужно время на синхрон.

І давно він працює онлайн після 22.00, наприклад? Останній раз пару тижнів тому крім "Сервіс тимчасово не доступний" ніякого онлайн не було. Доводилося чекати до ранку. Або відправляти через додаток, щоб автоматично відправився зранку найближчого робочого дня по регламенту СЕП. Тепер повністю онлайн 24/7?
Востаннє редагувалось stryzhko в Нед 09 гру, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:56

  stryzhko написав:
cdj2 написав:Веб работает полностью онлайн. Просто нужно время на синхрон.

І давно він працює онлайн після 22.00, наприклад? Останній раз пару тижнів тому крім "Сервіс тимчасово не доступний" ніякого онлайн не було. Доводилося чекати до ранку. Тепер повністю онлайн 24/7?

вы не правильно понимаете в Але значение термина 24/7 - если 7 часов в сутки работает, то это уже хорошо... :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:59

Re: Альфа-Банк

ТЕА написав:
  stryzhko написав:
cdj2 написав:вы не правильно понимаете в Але значение термина 24/7 - если 7 часов в сутки работает, то это уже хорошо... :mrgreen:

Та я розумію і саме це мав на увазі під терміном "майже онлайн"))) Думав, може щось покращили останнім часом і пропустив цей нюанс.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:03

Продовжив депозит в євро на рік сума не велика та депозит в доларах майже п’ять тис на півроку на довший термін боюсь відкривати дивлячись на ситуацію з банками та агресивного сусіда
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:08

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:За 200 грн в год оформляется карбон с мастером

Только гривнёвый.
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