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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6472647364746475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 931
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 931
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:34

  mephala написав:в смысле кастрировали? а что именно?

Были сообщения от камрадов, что блочится все, что больше 15к на комфорты.
не проверял, у меня блэк.
поэтому и написал, что вроде.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 23:06

curiousobro терь понятно почему у меня были возвраты по карте сына 7 числа - я 6-го перевела ему на комфорт через тас2ю 15к и лимит был выбран ( по вашему определению кастрирован :wink: ) поэтому 7-го я уже не смогла перевести ни копейки посредством стороннего сервиса и пришлось юзать мабовский :roll:
Кассандра
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Повідомлень: 703
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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  #<1 ... 6472647364746475
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